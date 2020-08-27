У Києві за добу виявлено понад 200 хворих на коронавірус



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На Київщині кількість хворих на коронавірус зросла на 94

Станом на ранок 27 серпня у Києві підтверджено 12468 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 220 осіб. За попередню добу збільшення складало 95 осіб.

Від початку епідемії у Києві одужали 3907 людей, померли 178 особи (за добу 4).

У Київській області зафіксовано 5305 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 94 особи. За попередню добу збільшення складало 96 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3441 особа, померли 91 людина (за добу 6).

Загалом в Україні підтверджено 112059 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 26 серпня зафіксовано 1974 нових хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 110085

Хворіють 54277

Одужали 53454

Померли 2354

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Нагадаємо, станом на ранок 26 серпня у Києві було підтверджено 12248 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 95 осіб.

У Київській області було зафіксовано 5211 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 96 осіб.