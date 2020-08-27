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    Новини

    У Києві за добу виявлено понад 200 хворих на коронавірус

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    У Києві за добу виявлено понад 200 хворих на коронавірус

    На Київщині кількість хворих на коронавірус зросла на 94

    Станом на ранок 27 серпня у Києві підтверджено 12468 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 220 осіб. За попередню добу збільшення складало 95 осіб.

    Від початку епідемії у Києві одужали 3907 людей, померли 178 особи (за добу 4).

    У Київській області зафіксовано 5305 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 94 особи. За попередню добу збільшення складало 96 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3441 особа, померли 91 людина (за добу 6).

    Загалом в Україні підтверджено 112059 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 26 серпня зафіксовано 1974 нових хворих на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      110085
    • Хворіють
      54277
    • Одужали
      53454
    • Померли
      2354

    Нагадаємо, станом на ранок 26 серпня у Києві було підтверджено 12248 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 95 осіб. 

    У Київській області було зафіксовано 5211 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 96 осіб. 

    Київ статистика Київщина епідемія кияни коронавірус
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