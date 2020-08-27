На Київщині щодня зростає кількість померлих від коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За добу на Київщині померли п'ять жінок і один чоловік, що хворіли на коронавірус Фото ілюстративне

Минулої доби в Київській області від коронавірусу померло шість людей

Станом на 27 серпня в Київській області офіційно підтверджено 5304 випадки захворювання на коронавірус. За добу виявлено 94 нових хворих.

Про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

Так, минулої доби коронавірус виявлено:

у 12 дітей віком від 2 до 16 років

у 82 дорослих.

За весь період епідемії одужало всього 3505 осіб.

Всього за період епідемії у Київській області помер 91 хворий з підтвердженим Covid-19.

За добу надійшло повідомлення про 6 летальних випадків у хворих на корона вірус. Померли:

один чоловік, 53 роки, м. Біла Церква,

п’ять жінок( 64 роки, м. Біла Церква; 61 рік, с. Пилипча Білоцерківського району; 71 рік, с. Циблі Переяслав-Хмельницького району; 54 роки смт Баришівка; 84 роки, с. Загальці Бородянського району).

«Маємо, на жаль, 6 померлих від коронавірусу за добу. Висловлюю співчуття їх сім‘ям, смерть близьких – це непоправна втрата. Звертаюся до всіх мешканців Київщини. Будьте обачні, бережіть здоров‘я своє, своїх дітей та близьких, дбайте про рідних похилого віку. Варто, якщо це можливо, обмежити контакти і дотримуватися протиепідемічних правил. Прості дії врятують життя», – звернувся до мешканців Київщини голова облдержадміністрації Василь Володін.

Станом на ранок 26 серпня у Київській області було зафіксовано 5211 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 96 осіб, померла одна людина.

Коронавірус в Україні

Всього 112059

Хворіють 55439

Одужали 54217

Померли 2403

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, станом на ранок 27 серпня у Києві підтверджено 12468 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 220 осіб.