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    На Київщині щодня зростає кількість померлих від коронавірусу

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    За добу на Київщині померли п'ять жінок і один чоловік, що хворіли на коронавірус - На Київщині щодня зростає кількість померлих від коронавірусу
    За добу на Київщині померли п'ять жінок і один чоловік, що хворіли на коронавірус
    Фото ілюстративне

    Минулої доби в Київській області від коронавірусу померло шість людей

    Станом на 27 серпня в Київській області офіційно підтверджено 5304 випадки захворювання на коронавірус. За добу виявлено 94 нових хворих.

    Про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

    Так, минулої доби коронавірус виявлено:

    • у 12 дітей віком від 2 до 16 років
    • у 82 дорослих.

    За весь період епідемії одужало всього 3505 осіб.

    Всього за період епідемії у Київській області помер 91 хворий з підтвердженим Covid-19.

    За добу надійшло повідомлення про 6 летальних випадків у хворих на корона вірус. Померли:

    • один чоловік, 53 роки, м. Біла Церква,
    • п’ять жінок( 64 роки, м. Біла Церква; 61 рік, с. Пилипча Білоцерківського району; 71 рік, с. Циблі Переяслав-Хмельницького району; 54 роки смт Баришівка; 84 роки, с. Загальці Бородянського району).

    «Маємо, на жаль, 6 померлих від коронавірусу за добу. Висловлюю співчуття їх сім‘ям, смерть близьких – це непоправна втрата. Звертаюся до всіх мешканців Київщини. Будьте обачні, бережіть здоров‘я своє, своїх дітей та близьких, дбайте про рідних похилого віку. Варто, якщо це можливо, обмежити контакти і дотримуватися протиепідемічних правил. Прості дії врятують життя», – звернувся до мешканців Київщини голова облдержадміністрації Василь Володін.

    Станом на ранок 26 серпня у Київській області було зафіксовано 5211 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 96 осіб, померла одна людина. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      112059
    • Хворіють
      55439
    • Одужали
      54217
    • Померли
      2403

    Як повідомлялося, станом на ранок 27 серпня у Києві підтверджено 12468 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 220 осіб.

    смерть Київщина епідемія коронавірус
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