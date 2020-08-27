  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ситуація погіршується: влада Київщини погрожує посилити карантин

    • Розсилка
    У Київській області є серйозні передумови для подальших обмежень - Ситуація погіршується: влада Київщини погрожує посилити карантин
    У Київській області є серйозні передумови для подальших обмежень

    Очільник Київської ОДА закликав мешканців області жорстко дотримуватися правил безпеки

    У Київській області ситуація з поширенням та наслідками коронавірусної інфекції щодня погіршується. Показники захворюваності стрімко зростають, як і показники смертності. За 26 серпня шість померлих від наслідків Covid-19.

    Частина Київської області вже в «помаранчевій» зоні небезпеки поширення хвороби, ще частина - в «жовтій». Є серйозні передумови для подальших обмежень. Про це заявив голова Київської обласної держадміністрації Василь Володін у своєму зверненні.

    «Наближається осінь. З відновленням роботи навчальних закладів, з поверненням більшості людей з відпусток, з похолоданням - можемо отримати додаткові задачі. Тому реагувати маємо вже зараз», - сказав він.

    Володін закликав жорстко дотримуватися правил, щоб запобігти погіршенню ситуації:

    • носити маски в усіх громадських місцях, транспорті та інших точках скупчення людей;
    • постійно мити руки та обробляти їх дезінфекторами;
    • літнім людям не виходити без особливої потреби з дому;
    • обмежити проведення релігійних заходів;
    • всі заходи проводити на майданчиках із розрахунку не менше 5 квадратних метрів на 1 особу;
    • робити температурний скринінг;
    • дотримуватися соціальної дистанції у півтора метра;
    • турбуватися про укріплення свого здоров’я та підвищення імунітету;
    • уникати відвідування без особливих потреб регіонів «червоної зони».

    Володін окремо звернувся до влади на місцях: «Прошу приділити велику увагу дезінфекції громадського транспорту, збільшенню одиниць транспорту на маршрутах, розробці та запуску нових або альтернативних маршрутів».

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      112059
    • Хворіють
      55439
    • Одужали
      54217
    • Померли
      2403

    Як повідомлялося, станом на 27 серпня в Київській області офіційно підтверджено 5304 випадки захворювання на коронавірус. За добу виявлено 94 нових хворих.

    У Києві підтверджено 12468 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 220 осіб.

    Київщина епідемія карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ