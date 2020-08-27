Ситуація погіршується: влада Київщини погрожує посилити карантин
Очільник Київської ОДА закликав мешканців області жорстко дотримуватися правил безпеки
У Київській області ситуація з поширенням та наслідками коронавірусної інфекції щодня погіршується. Показники захворюваності стрімко зростають, як і показники смертності. За 26 серпня шість померлих від наслідків Covid-19.
Частина Київської області вже в «помаранчевій» зоні небезпеки поширення хвороби, ще частина - в «жовтій». Є серйозні передумови для подальших обмежень. Про це заявив голова Київської обласної держадміністрації Василь Володін у своєму зверненні.
«Наближається осінь. З відновленням роботи навчальних закладів, з поверненням більшості людей з відпусток, з похолоданням - можемо отримати додаткові задачі. Тому реагувати маємо вже зараз», - сказав він.
Володін закликав жорстко дотримуватися правил, щоб запобігти погіршенню ситуації:
- носити маски в усіх громадських місцях, транспорті та інших точках скупчення людей;
- постійно мити руки та обробляти їх дезінфекторами;
- літнім людям не виходити без особливої потреби з дому;
- обмежити проведення релігійних заходів;
- всі заходи проводити на майданчиках із розрахунку не менше 5 квадратних метрів на 1 особу;
- робити температурний скринінг;
- дотримуватися соціальної дистанції у півтора метра;
- турбуватися про укріплення свого здоров’я та підвищення імунітету;
- уникати відвідування без особливих потреб регіонів «червоної зони».
Володін окремо звернувся до влади на місцях: «Прошу приділити велику увагу дезінфекції громадського транспорту, збільшенню одиниць транспорту на маршрутах, розробці та запуску нових або альтернативних маршрутів».
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Як повідомлялося, станом на 27 серпня в Київській області офіційно підтверджено 5304 випадки захворювання на коронавірус. За добу виявлено 94 нових хворих.
У Києві підтверджено 12468 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 220 осіб.