Ситуація погіршується: влада Київщини погрожує посилити карантин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Київській області є серйозні передумови для подальших обмежень

Очільник Київської ОДА закликав мешканців області жорстко дотримуватися правил безпеки

У Київській області ситуація з поширенням та наслідками коронавірусної інфекції щодня погіршується. Показники захворюваності стрімко зростають, як і показники смертності. За 26 серпня шість померлих від наслідків Covid-19.

Частина Київської області вже в «помаранчевій» зоні небезпеки поширення хвороби, ще частина - в «жовтій». Є серйозні передумови для подальших обмежень. Про це заявив голова Київської обласної держадміністрації Василь Володін у своєму зверненні.

«Наближається осінь. З відновленням роботи навчальних закладів, з поверненням більшості людей з відпусток, з похолоданням - можемо отримати додаткові задачі. Тому реагувати маємо вже зараз», - сказав він.

Володін закликав жорстко дотримуватися правил, щоб запобігти погіршенню ситуації:

носити маски в усіх громадських місцях, транспорті та інших точках скупчення людей;

постійно мити руки та обробляти їх дезінфекторами;

літнім людям не виходити без особливої потреби з дому;

обмежити проведення релігійних заходів;

всі заходи проводити на майданчиках із розрахунку не менше 5 квадратних метрів на 1 особу;

робити температурний скринінг;

дотримуватися соціальної дистанції у півтора метра;

турбуватися про укріплення свого здоров’я та підвищення імунітету;

уникати відвідування без особливих потреб регіонів «червоної зони».

Володін окремо звернувся до влади на місцях: «Прошу приділити велику увагу дезінфекції громадського транспорту, збільшенню одиниць транспорту на маршрутах, розробці та запуску нових або альтернативних маршрутів».

Коронавірус в Україні

Всього 112059

Хворіють 55439

Одужали 54217

Померли 2403

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, станом на 27 серпня в Київській області офіційно підтверджено 5304 випадки захворювання на коронавірус. За добу виявлено 94 нових хворих.

У Києві підтверджено 12468 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 220 осіб.