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    Минулої доби у Києві сталося понад 100 ДТП: є постраждалі (відео)

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    ДТП на вул. Борщагівській - Минулої доби у Києві сталося понад 100 ДТП: є постраждалі (відео)
    ДТП на вул. Борщагівській
    Фото: Київ оперативний

    В результаті ДТП постраждали п'ятеро людей

    За вчорашній день, 20 лютого, у Києві сталося 119 дорожньо-транспортних пригод, із них чотири – з постраждалими.

    Травмувалися п’ятеро людей: троє пішоходів, водій та пасажир.

    Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху з посиланням на дані Патрульної поліції Києва.

    Зокрема, на Керченській площі зіткнулися Chevrolet і Lexus, у водія та пасажира першої автівки – численні забої.

    На Харківському шосе, 2 (попередньо - поза пішохідним переходом) Оpel наїхав на пішохода, у чоловіка травма голови.

    На вул. Кубанської Україні, 53 (попередньо – поза пішохідним переходом) Renault збив пішохода, у нього перелом плеча та черепно-мозкова травма.

    На вул. Деміївській, 53 (попередньо – на пішохідному переході) на жінку наїхав BMW, у постраждалої струс головного мозку і травма голови.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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