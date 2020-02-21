Минулої доби у Києві сталося понад 100 ДТП: є постраждалі (відео)



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ДТП на вул. Борщагівській Фото: Київ оперативний

В результаті ДТП постраждали п'ятеро людей

За вчорашній день, 20 лютого, у Києві сталося 119 дорожньо-транспортних пригод, із них чотири – з постраждалими.

Травмувалися п’ятеро людей: троє пішоходів, водій та пасажир.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху з посиланням на дані Патрульної поліції Києва.

Зокрема, на Керченській площі зіткнулися Chevrolet і Lexus, у водія та пасажира першої автівки – численні забої.

На Харківському шосе, 2 (попередньо - поза пішохідним переходом) Оpel наїхав на пішохода, у чоловіка травма голови.

На вул. Кубанської Україні, 53 (попередньо – поза пішохідним переходом) Renault збив пішохода, у нього перелом плеча та черепно-мозкова травма.

На вул. Деміївській, 53 (попередньо – на пішохідному переході) на жінку наїхав BMW, у постраждалої струс головного мозку і травма голови.