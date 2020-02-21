На бульварі Лесі Українки не поділили дорогу іномарка і таксі Bolt (фото)



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Аварія сталася на перехресті Фото: Київ оперативний

Інформація про потерпілих відсутня

У п’ятницю, 21 лютого, вранці на бульварі Лесі Українки в центрі Києва сталася ДТП.

Аварія трапилася за участі легкового автомобіля і машини служби таксі Bolt.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Інформація про потерпілих уточнюється.

На місці працюють два екіпажі патрульної поліції. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП та винуватця аварії

Як повідомлялося, 17 лютого пізно ввечері на бульварі Дружби народів у Києві зіткнулися відразу чотири автомобілі, три з них належать різним службам таксі. Влаштував цю ДТП водій Audi, у якого виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

Автомобілі служб таксі Bolt, Uber і Uklon вишикувалися в ряд на світлофорі біля PecherSky. Поки водії чекали зеленого сигналу світлофора, в них влетів Audi, зібравши «поїзд» із трьох машин.