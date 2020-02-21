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    На бульварі Лесі Українки не поділили дорогу іномарка і таксі Bolt (фото)

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    Аварія сталася на перехресті - На бульварі Лесі Українки не поділили дорогу іномарка і таксі Bolt (фото)
    Аварія сталася на перехресті
    Фото: Київ оперативний

    Інформація про потерпілих відсутня

    У п’ятницю, 21 лютого, вранці на бульварі Лесі Українки в центрі Києва сталася ДТП.

    Аварія трапилася за участі легкового автомобіля і машини служби таксі Bolt.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Інформація про потерпілих уточнюється.

    На місці працюють два екіпажі патрульної поліції. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП та винуватця аварії

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    На бульварі Лесі Українки не поділили дорогу іномарка і таксі Bolt (фото)
    На бульварі Лесі Українки не поділили дорогу іномарка і таксі Bolt (фото)

    Як повідомлялося, 17 лютого пізно ввечері на бульварі Дружби народів у Києві зіткнулися відразу чотири автомобілі, три з них належать різним службам таксі. Влаштував цю ДТП водій Audi, у якого виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

    Автомобілі служб таксі Bolt, Uber і Uklon вишикувалися в ряд на світлофорі біля PecherSky. Поки водії чекали зеленого сигналу світлофора, в них влетів Audi, зібравши «поїзд» із трьох машин.

    Національна поліція України таксі ДТП Київ водій автомобіль
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