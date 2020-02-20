Серйозна ДТП під Києвом: Hyundai перекинувся після зіткнення з Audi (фото)
У ДТП постраждав водій Hyundai
Сьогодні, 20 лютого, на вул. Степана Бандери, 24 у Броварах, неподалік вокзалу, зіткнулися два легкових автомобілі – Audi і Hyundai.
У результаті один з них завалив стовп і перекинувся, водія забрала «швидка». Інший кермувальник не постраждав. Про це розповідають свідки автотрофі, пише «Трибуна Бровари».
Як зазначив водій Audi, він рухався від вокзалу в бік вулиці Металургів. Попереду просто на дорозі стояла припаркована автівка, а за нею – Hyundai. Останній раптово почав розвертатися через смугу, якою здійснював об’їзд Audi. Audi в’їхав у Hyundai, загальмувати не встиг.
У результаті зіткнення Hyundai вдарився у стовп і перекинувся. Свідки автопригоди розповідають, що водія забрала карета «швидкої».
Як зазначили на станції броварської екстреної медичної допомоги, в кермувальника травма спини.
Зі слів очевидців, у салонах обох легковиків не було пасажирів.
Як повідомлялося, за вчорашню добу на столичних дорогах сталося 138 дорожньо-транспортних пригод, із них чотири – з постраждалими.
Зокрема, на Львівській площі також зіткнулися три автівки: Chevrolet, Kia та Renault. Водійка Chevrolet була вагітною, у її пасажира – черепно-мозкова травма.
Сьогодні на Парковій дорозі в Києві два автомобілі після зіткнення влетіли у паркан.