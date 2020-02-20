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    Серйозна ДТП під Києвом: Hyundai перекинувся після зіткнення з Audi (фото)

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    Після зіткнення&nbsp;один з автомобілів завалив стовп і перекинувся - Серйозна ДТП під Києвом: Hyundai перекинувся після зіткнення з Audi (фото)
    Після зіткнення один з автомобілів завалив стовп і перекинувся
    Фото: Антон Раков, «Трибуна-Бровари»

    У ДТП постраждав водій Hyundai

    Сьогодні, 20 лютого, на вул. Степана Бандери, 24 у Броварах, неподалік вокзалу, зіткнулися два легкових автомобілі – Audi і Hyundai.

    У результаті один з них завалив стовп і перекинувся, водія забрала «швидка». Інший кермувальник не постраждав. Про це розповідають свідки автотрофі, пише «Трибуна Бровари».

    Як зазначив водій Audi, він рухався від вокзалу в бік вулиці Металургів. Попереду просто на дорозі стояла припаркована автівка, а за нею – Hyundai. Останній раптово почав розвертатися через смугу, якою здійснював об’їзд Audi. Audi в’їхав у Hyundai, загальмувати не встиг.

    У результаті зіткнення Hyundai вдарився у стовп і перекинувся. Свідки автопригоди розповідають, що водія забрала карета «швидкої».

    Як зазначили на станції броварської екстреної медичної допомоги, в кермувальника травма спини.

    Зі слів очевидців, у салонах обох легковиків не було пасажирів.

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    Серйозна ДТП під Києвом: Hyundai перекинувся після зіткнення з Audi (фото)
    Серйозна ДТП під Києвом: Hyundai перекинувся після зіткнення з Audi (фото)
    Серйозна ДТП під Києвом: Hyundai перекинувся після зіткнення з Audi (фото)
    Серйозна ДТП під Києвом: Hyundai перекинувся після зіткнення з Audi (фото)
    Серйозна ДТП під Києвом: Hyundai перекинувся після зіткнення з Audi (фото)
    Серйозна ДТП під Києвом: Hyundai перекинувся після зіткнення з Audi (фото)
    Серйозна ДТП під Києвом: Hyundai перекинувся після зіткнення з Audi (фото)
    Серйозна ДТП під Києвом: Hyundai перекинувся після зіткнення з Audi (фото)
    Серйозна ДТП під Києвом: Hyundai перекинувся після зіткнення з Audi (фото)
    Серйозна ДТП під Києвом: Hyundai перекинувся після зіткнення з Audi (фото)
    Серйозна ДТП під Києвом: Hyundai перекинувся після зіткнення з Audi (фото)
    Серйозна ДТП під Києвом: Hyundai перекинувся після зіткнення з Audi (фото)
    Фото: Антон Раков, «Трибуна-Бровари»

    Як повідомлялося, за вчорашню добу на столичних дорогах сталося 138 дорожньо-транспортних пригод, із них чотири – з постраждалими.

    Зокрема, на Львівській площі також зіткнулися три автівки: Chevrolet, Kia та Renault. Водійка Chevrolet була вагітною, у її пасажира – черепно-мозкова травма.

    Сьогодні на Парковій дорозі в Києві два автомобілі після зіткнення влетіли у паркан.

    ДТП водій Київщина автомобіль
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