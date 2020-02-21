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    Перед судом постане експоліцейський, який скоїв смертельну ДТП на зупинці у Броварах (фото)

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    Водій Opel значно перевищив швидкість і втратив керування - Перед судом постане експоліцейський, який скоїв смертельну ДТП на зупинці у Броварах (фото)
    Водій Opel значно перевищив швидкість і втратив керування
    Фото: ДБР

    Водій в'їхав у зупинку громадського транспорту та скоїв наїзд на сімейну пару

    До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього працівника Броварського міжрайонного відділу поліції охорони за фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди в м. Бровари, внаслідок якої одна особа загинула та одна отримала тяжкі тілесні ушкодження.

    Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Києві. 

    Слідством встановлено, що ввечері 26 вересня 2019 року експрацівник поліції охорони, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Opel, значно перевищив швидкість і втратив керування. В результаті водій в'їхав у зупинку громадського транспорту та скоїв наїзд на сімейну пару. Від отриманих травм жінка загинула на місці, її чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження.

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    Перед судом постане експоліцейський, який скоїв смертельну ДТП на зупинці у Броварах (фото)
    Перед судом постане експоліцейський, який скоїв смертельну ДТП на зупинці у Броварах (фото)
    Перед судом постане експоліцейський, який скоїв смертельну ДТП на зупинці у Броварах (фото)

    Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України здійснювала прокуратура Київської області. Оперативний супровід – Київське обласне управління ДВБ Національної поліції України. 

    У разі доведення вини колишньому поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

    Національна поліція України ДТП суд кримінал водій автомобіль розслідування Державне бюро розслідувань
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