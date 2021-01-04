Мінюст показав камеру Київського СІЗО після ремонту (фото)
На ремонт камери витрачено понад 67 тис. грн
Міністр юстиції Денис Малюська відзвітував, як витрачаються кошти, отримані від платних камер.
На своїй сторінці у Facebook він показав фото відремонтованої безкоштовної камери на 22 особи у Київському слідчому ізоляторі.
«Собівартість (ремонту. – Ред.): 67450 гривень. Ну і традиційно нагадую, за цей ремонт сплачено 0 (нуль) гривень платників податків», – зазначив Малюська.
Він також повідомив, що «під Новий рік сума надходжень від платних камер уже перевищила 2 мільйони гривень».
Як повідомлялося, 8 травня 2020 року Малюська повідомив, що в українських слідчих ізоляторах упроваджено послугу платних камер із поліпшеними умовами розміщення.
Першим упоралося Київське СІЗО – запрацювали чотири камери: одна двомісна, одна тримісна і дві чотиримісні. Решта українських СІЗО підтягнуться трохи пізніше. Вартість розміщення в Києві залежить від терміну, за який здійснюється оплата: 2 тис. грн за добу, 8 тис. грн за тиждень і 12 тис. грн за місяць.
За словами міністра, метою впровадження послуги платних камер є ліквідація корупції та додаткове фінансування для слідчих ізоляторів.
Також міністр юстиції анонсував приватизацію чотирьох тюрем у новому році.
У серпні Міністерство юстиції оголосили про початок великого розпродажу нерухомого майна пенітенціарної системи.