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    Мін’юст оприлюднив інформацію про надходження від платних камер на кінець 2020 року

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    8 травня 2020 року Малюська повідомив, що в українських слідчих ізоляторах упроваджено послугу платних камер із поліпшеними умовами розміщення - Мін’юст оприлюднив інформацію про надходження від платних камер на кінець 2020 року
    8 травня 2020 року Малюська повідомив, що в українських слідчих ізоляторах упроваджено послугу платних камер із поліпшеними умовами розміщення
    Скріншот з фото на сторінці Малюські у соцмережі

    На кінець року сума від платних камер перевищила 2 млн грн – міністр

    Сума надходжень від платних камер у СІЗО з моменту створення і на кінець року перевищила 2 млн грн. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська  у соцмережі Facebook у понеділок.

    «Під Новий рік сума надходжень від платних камер уже перевищила 2 мільйони гривень», – написав міністр.

    Він також продемонстрував фото відремонтованої платної камери на 22 людини в Київському слідчому ізоляторі.

    «Собівартість: 67 450 гривень. Ну і традиційно нагадую, за цей ремонт сплачено 0 (нуль) гривень платників податків», – додав Малюська.

    Як повідомлялося, 8 травня 2020 року Малюська повідомив, що в українських слідчих ізоляторах упроваджено послугу платних камер із поліпшеними умовами розміщення.

    Першим упоралося Київське СІЗО - запрацювали чотири камери: одна двомісна, одна тримісна і дві чотиримісні. Решта українських СІЗО підтягнуться трохи пізніше. Вартість розміщення в Києві залежить від терміну, за який здійснюється оплата: 2 тис. грн за добу, 8 тис. грн за тиждень і 12 тис. грн за місяць.

    За словами міністра, метою впровадження послуги платних камер є ліквідація корупції та додаткове фінансування для слідчих ізоляторів.

    Мінюст повідомив, скільки грошей вже зароблено на платних камерах у СІЗО.

    Нагадаємо, міністр юстиції анонсував приватизацію чотирьох тюрем у новому році.

    У серпні Міністерство юстиції оголосили про початок великого розпродажу нерухомого майна пенітенціарної системи.

    Теги: міністр СІЗО ремонт фінансування Facebook послуги Денис Малюська
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