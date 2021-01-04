Мін’юст оприлюднив інформацію про надходження від платних камер на кінець 2020 року

Скріншот з фото на сторінці Малюські у соцмережі

8 травня 2020 року Малюська повідомив, що в українських слідчих ізоляторах упроваджено послугу платних камер із поліпшеними умовами розміщення

На кінець року сума від платних камер перевищила 2 млн грн – міністр

Сума надходжень від платних камер у СІЗО з моменту створення і на кінець року перевищила 2 млн грн. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у соцмережі Facebook у понеділок.

«Під Новий рік сума надходжень від платних камер уже перевищила 2 мільйони гривень», – написав міністр.

Він також продемонстрував фото відремонтованої платної камери на 22 людини в Київському слідчому ізоляторі.

«Собівартість: 67 450 гривень. Ну і традиційно нагадую, за цей ремонт сплачено 0 (нуль) гривень платників податків», – додав Малюська.

Як повідомлялося, 8 травня 2020 року Малюська повідомив, що в українських слідчих ізоляторах упроваджено послугу платних камер із поліпшеними умовами розміщення.

Першим упоралося Київське СІЗО - запрацювали чотири камери: одна двомісна, одна тримісна і дві чотиримісні. Решта українських СІЗО підтягнуться трохи пізніше. Вартість розміщення в Києві залежить від терміну, за який здійснюється оплата: 2 тис. грн за добу, 8 тис. грн за тиждень і 12 тис. грн за місяць.

За словами міністра, метою впровадження послуги платних камер є ліквідація корупції та додаткове фінансування для слідчих ізоляторів.

Мінюст повідомив, скільки грошей вже зароблено на платних камерах у СІЗО.

Нагадаємо, міністр юстиції анонсував приватизацію чотирьох тюрем у новому році.

У серпні Міністерство юстиції оголосили про початок великого розпродажу нерухомого майна пенітенціарної системи.