Стартував «великий розпродаж в’язниць»: першою з молотка піде колонія під Києвом



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Міністр юстиції України Денис Малюська відкрив п очаток великого розпродажу в'язниць Фото: Денис Малюська, Facebook

На продаж виставлено об’єкти нерухомості установи «Ірпінський виправний центр (№132)» у смт Коцюбинське

Сьогодні, 6 серпня, міністр юстиції України Денис Малюська та заступник міністра Олена Висоцька взяли участь у заході, присвяченому початку великого розпродажу в’язниць, який проходив на території першого об’єкта, виставленого на продаж - Державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)» у смт Коцюбинське.

Рішення про оптимізацію установи шляхом її консервації було прийнято більше року тому - наказом Міністерства юстиції України від 13.06.2019 № 1750/5. Останніх засуджених було переведено до іншого виправного центру в серпні 2019 року. Про це повідомляє пресслужба Мінюсту.

«Ми розпочинаємо великий розпродаж в’язниць. І першим об’єктом, який ми пропонуємо придбати бізнесу, є Державна установа «Ірпінський виправний центр (№132)» у смт Коцюбинське. На продаж виставлено об’єкти нерухомості установи. Площа будівель - 24 тис. кв. м, які розташовані на земельній ділянці площею більше 8 га. Відстань від Києва - всього 2,8 км. На об’єкті наявні водопостачання, каналізаційна мережа та електропостачання», - зазначив Малюська під час брифінгу.

За словами очільника відомства, виручені кошти будуть розподілені на дві частини: одна піде на розбудову нової в’язничної інфраструктури, інша – поповнить державний бюджет.

Водночас міністр наголосив, що ключова цінність цих об’єктів для інвесторів - можливість отримати великі земельні ділянки з уже підведеними інженерними мережами.

«Що виросте на їхньому місці – заводи, житлові комплекси, торгово-розважальні комплекси – це вже не до нас, а до майбутніх власників та органів місцевого самоврядування, які затверджують генплани, ДПТ і видають містобудівні умови та обмеження», - додав він.

Також Малюська звернув увагу, що продаж в’язниць не означає, що засуджені будуть випускатися на свободу. Буде реалізовуватися лише надлишкове майно, на утримання якого витрачаються державні кошти.

«Протягом наступних кількох тижнів ми продовжимо презентувати перші лоти та забезпечуватимемо можливість їх огляду потенційними покупцями. Про дати безпосередньо аукціонів повідомлятимемо окремо», - повідомив Малюська.

Як повідомлялося на початку червня, Міністерство юстиції планує виставити на продаж тюрми, якими наразі не користуються.