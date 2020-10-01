Місцеві вибори: на Київщині викрито підкуп виборців через Telegram



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На Київщині вже відкрито чотири кримінальних провадження через підкуп виборців

Поліція Київщини відкрила 13 кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу

Від початку проведення виборчої кампанії до поліції Київської області надійшло 270 повідомлень про ймовірні порушення виборчого права. Переважно вони стосуються порушення порядку агітації, підкупу виборців, псуванням агітаційних матеріалів чи їх розміщенням із порушеннями.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За матеріалами перевірки 13 фактів внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування, де 4 з них – це підкуп виборців. Інші кримінальні правопорушення стосуються перешкоджання здійсненню виборчого права, надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців, фальсифікація, підроблення, або знищення виборчої документації.

Протиправні факти, пов’язані з виборами, зареєстровані у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Васильківському, Ірпінському, Києво-Святошинському районах.

Зокрема, до поліції надійшло повідомлення члена громадської організації «Громадська мережа «Опора» щодо порушення виборчого законодавства, а саме підкуп виборців невідомою особою через додаток-месенджер Telegram.

За цим фактом слідчі Бориспільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років. Триває слідство.

Щодо адміністративних порушень. У період передвиборчої кампанії працівники поліції столичної області склали 141 адміністративний протокол.

З них 125 матеріалів за ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованої продукції передвиборної агітації, які не містять необхідних відомостей) КУпАП. 15 адмінпротоколів за порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів (ст. 212-14 КУпАП, та один протокол за порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації (ст. 212-10 КУпАП).