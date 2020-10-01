У Раді прогнозують, що ці місцеві вибори ми будемо «довго відхаркувати»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сюмар наголосила, що виборча система дуже складна в частині підрахунку голосів

Соратниця Порошенка вважає, що в Україні утворяться «удільні князівства»

Місцеві вибори мають розвивати і рухати країну вперед, а не сприяти відцентровим тенденціям. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар.

Політикиня зазначає, що минулі та майбутні місцеві вибори єднатиме намагання задати загальнонаціональні ідеологеми.

«Гаслом минулої кампанії у 2015 році було – зберегти країну, бо тоді якраз на фоні напруженості на Сході та початку впливу росіян на Закарпатті було відчуття можливого сплеску сепаратизму. Зараз загрози в принципі лишилися ті ж самі: децентралізація дуже серйозно посилила регіональних лідерів, що є однією з ключових особливостей цієї кампанії, і нам потрібно те, що буде країну об’єднувати. Саме тому рамка європейської ідеї як базової для країни – це теж національний рівень. Не просто гасло «Україна – це ти», «втомлений» міст або відремонтований парк, а якраз розуміння, куди країна спільно має рухатися. Звісно, кожен на місцях має вирішувати проблеми людей, але при цьому має бути зшивка», – каже Сюмар.

«Зараз ми не можемо допустити, аби в результаті цих місцевих виборів у нас утворилися удільні князівства. Нам потрібна вища ідея для країни, яка би в результаті її зшивала. На цих виборах виклики в цьому сенсі стали більшими, і я вважаю для нас це не технологічним кроком, а навіть певною місією – задати цю рамку об’єднання країни. Зараз виборча система настільки складна в частині підрахунку голосів, там можуть бути такі вкидання і маніпуляції, що ми ці вибори відхаркувати будемо дуже довго», – зазначає Сюмар.