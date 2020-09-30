На посаду мера Києва претендують 20 кандидатів (список)
Одними з останніх були зареєстровані Андрій Іллєнко та Борислав Береза
Київська міська територіальна виборча комісія станом на 30 вересня зареєструвала 20 кандидатів на посаду мера столиці на місцевих виборах.
Відповідні постанови ТВК опубліковані на сайті Київської міської ради.
На посаду мера Києва балотуються:
- Віталій Кличко («Удар»);
- Микола Томенко («Рідна країна»);
- Сергій Гусовський («За майбутнє»);
- Юрій Левченко («Народовладдя»);
- Олександр Омельченко («Єдність»);
- Олександр Попов («Опозиційна платформа – За життя»).
- Діана Гранцева (самовисуванка);
- Сергій Притула («Голос»);
- Єгор Фірсов («Екологічна альтернатива»);
- Олексій Кучеренко («Батьківщина»);
- Андрій Пальчевський («Перемога Пальчевського»);
- Михайло Поживанов («Радикальна партія»);
- Ірина Верещук («Слуга народу»);
- Віктор Петрук («Громадянський рух «Хвиля»);
- Ігор Смешко («Сила і честь»);
- Максим Гольдарб (самовисуванець);
- Сергій Шахов («Наш край»);
- Андрій Іллєнко (ВО «Свобода»);
- Борислав Береза («Еко партія Берези»);
- Олена Філонова («Разом сила»).
Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.
Читайте також: