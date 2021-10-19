На Оболоні інспекція виявила п’ять аварійних дитячих майданчиків і гори сміття (фото)

Виїзні інспекції столична влада проведе в кожному з десяти районів Києва

19 жовтня комісія із проведення осіннього місячника з благоустрою проінспектувала, як тривають роботи з активного прибирання на Оболоні. Це вже п’яте комісійне обстеження, які протягом жовтня проведуть у всіх районах столиці. Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, який очолює комісію.

«Лише під час перевірки ми виявили п’ять аварійних дитячих майданчиків, що потребують негайного відновлення. Загалом їх у районі чимало. Є кілька шляхів: створити окреме комунальне підприємство, яке буде займатись винятково майданчиками. Такі вже ефективно працюють у Подільському та Деснянському районах. Можна через депутатів від району подавати адреси до Програми економічного і соціального розвитку, щоб передбачити фінансування на наступний рік. ОСББ та ЖБК можуть відновлювати власними силами та брати на баланс. У будь-якому випадку, прибудинкові території мають слугувати жителям і бути безпечними, а не запущеними ділянками із іржавими конструкціями, що зовсім не нагадують місце для дозвілля дітей», – прокоментував Кулеба.

Він додав, що проблеми в Оболонському районі характерні для всіх районів. Незавершені аварійні розриття; захаращені території; великогабаритне та побутове сміття, що вивозиться із затримками, особливо біля об’єктів соціальної сфери – шкіл, садочків; каналізаційні люки, що закриті рештками бетонних плит; занедбані спортивні та дитячі майданчики. На вулиці Архипенка комісія виявила пункт прийому вторсировини, який необхідно терміново демонтувати.

«Більшість питань – очевидні і не потребують виїзду контрольної комісії, яка вкаже на проблематику. До прикладу, в одному з будинків на Архипенка майже повністю заблоковано вхід до під’їзду, адже не відновили благоустрій після розриття. Це додає купу незручностей мешканцям. Дав два дні відповідальним, аби повернути мешканцям тротуар. Спитаю з голови району особисто», – зауважив Кулеба.

Він повідомив, що виїзні інспекції КМДА проведе в кожному з десяти районів Києва. Після кожного обстеження комісія складає протокол за понад 30 пунктами, у якому зазначає тип проблематики та терміни виконання.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Києві стартував місяць посиленого прибирання та впорядкування міського простору, який триватиме до 15 листопада. Після завершення активної фази прибирання інспекція благоустрою перевірить виконання всіх доручень, зазначених у протоколах комісії. За результатами роботи кожен район Києва отримає своє місце в рейтингу.