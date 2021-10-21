Еколог назвав нардепа, через якого «Україна захлинається в нелегальних смітниках»

Еколог Олександр Коваль розкритикував законопроєкт про управління відходами

Законопроєкт про управління відходами після першого читання був кардинально змінений, і замість врегулювання проблеми зі стихійними сміттєзвалищами він тепер є джерелом для численних корупційних схем та надає надзвичайні повноваження НКРЕКП. Крім того, нова версія закону залишає в тіні ринок металобрухту, на якому нелегали заробляють понад 16 млрд грн щороку. Всі ці правки до проєкту були внесені з подачі народного депутата від «Слуги народу» Олександра Маріковского, пише голова правління ГО «Зелена Генерація» Олександр Коваль у своїй колонці для УП.

За словами експерта, після того, як «шефство» над законопроєктом взяв Маріковський, документ повністю переписали лобісти в обхід регламенту, а таблиці з поправками досі немає.

«Перетворення «чернетки Маріковського» у закон призведе до поглиблення проблем у сфері відходів. Воно «заморозить» створення механізмів розширеної відповідальності виробника, покладе на органи місцевого самоврядування та державний бюджет непідйомні зобов'язання щодо рекультивації тисяч полігонів без можливості залучення додаткового фінансування, зробить органи місцевого самоврядування заручниками тарифних сіток НКРЕКП, а ще – збереже тіньовий ринок металобрухту на 16 млрд грн на рік», – пише Коваль.

Як пояснив експерт, «чорновик» Маріковського пропонує передати повноваження із координації органів місцевого самоврядування у сфері побутових відходів від Мінрегіону до НКРЕКП. Це зробить органи місцевого самоврядування заручниками НКРЕКП та їхньої тарифної сітки, яка не враховує специфіки регіонів.

Крім того, еколог наголошує: Маріковський прописав проєкт таким чином, що його дія не поширюється на металобрухт, що є кричущим порушенням усіх норм.

«Чорний ринок металобрухту дуже поверхово врегульований вихолощеним проєктом «Про металобрухт» і приносить тіньовим власникам надприбутки. Тож намагання виключити «металобрухт» з дії закону зрозуміле з точки зору «тіньових власників». Але кричуще з боку громадян та держави», – наголосив еколог.

Він висловив впевненість, що Екокомітет Ради має найближчим часом вивчити та відхилити цю «чернетку» та якомога швидше напрацювати законопроєкт до другого читання в рамках легально поданих правок.

«Це вимога від громадськості, органів місцевого самоврядування та бізнесу зі світовим іменем, який чекає прозорих правил гри, а не «підкилимних ігор», – підкреслив еколог.

Нагадаємо, 21 липня 2020 року під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради України в першому читанні був схвалений законопроєкт №2207-1-д «Про управління відходами». Над його розробкою працювали українські та міжнародні організації, а також екологи та представники бізнесу.