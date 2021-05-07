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    В Києві поліціянт обікрав людину і поділився краденим з колегами

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    В Києві поліціянт обікрав людину і поділився краденим з колегами

    Співробітникам поліції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років

    Співробітник поліції охорони пограбував киянина і поділився викраденим майном з колегами. Весь патруль обіцяють звільнити. Про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.

    Пограбований чоловік, за його словами, залишився без сумки, коли вночі катався на самокаті. Киянин втратив керування і впав, а поліціянти підійшли до нього і забрали сумку. Один з поліціянтів підтвердив слова постраждалого.

    «Поліцейські, які були поруч, зупинилися і підійшли до нього. При цьому один зі співробітників забрав його сумку. У результаті проведення першочергових оперативно-розшукових заходів працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили поліцейських, які перебували у складі наряду, та затримали їх. Ними виявилися співробітники Управління поліції охорони у місті Києві. Старший наряду зізнався, що забрав сумку заявника, а потім поділився частиною викрадених грошей із колегами», – проінформували в департаменті.

    Внутрішня безпека НПУ інформує про затримання усіх співробітників патруля і підготовку до їхнього звільнення зі служби.

    За фактом злочину відкрито провадження за ч. 3 ст. 186 ККУ (грабіж). Санкціями цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Підозру за цією статтею готують одному з поліціянтів, діям інших дадуть остаточну правову кваліфікацію.

    Теги: Київ кримінал викрадення поліція чоловік безпека звільнення
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