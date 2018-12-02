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    Новини

    Міст Патона у Києві закрили в обох напрямках

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    Міст Патона повністю закрили на одну ніч - Міст Патона у Києві закрили в обох напрямках
    Міст Патона повністю закрили на одну ніч

    Дорожники проводять ремонтні роботи на мосту Патона

    У Києві на мосту Патона на одну ніч перекрито рух транспорту в обох напрямках. Дорожні служби будуть проводити ремонтні роботи.

    Про це повідомляє прес-центр КК «Київавтодор».

    «2 грудня з 00.00 до 05.30 у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є.О. Патона буде закрито рух транспорту по мосту в обох напрямках», – йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху. 

    Як повідомлялося, з 28 листопада до 27 грудня 2018 року у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є.О. Патона частково обмежено рух транспорту з Русанівської набережної на Дніпровську набережну.

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