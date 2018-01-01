Рух Південним мостом буде обмежено

Обмеження будуть частковими

Із 21:00 25 лютого до 07:00 26 лютого у зв’язку з ремонтом деформаційного шва на Південному мостовому переході у напрямку руху з просп. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе буде частково обмежено рух транспорту. Про це інформують у комунальній корпорації «Київавтодор», повідомляє «Главком». КК



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Обмеження будуть частковими

Із 21:00 25 лютого до 07:00 26 лютого у зв’язку з ремонтом деформаційного шва на Південному мостовому переході у напрямку руху з просп. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе буде частково обмежено рух транспорту.

Про це інформують у комунальній корпорації «Київавтодор», повідомляє «Главком».

КК «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що через сильний снігопад у центрі Києва ускладнений рух транспорту, а висота снігового покриву зросте на 3 см.

Також відімтимо, комунальні служби заздалегідь розгорнули у місті пункти обігріву, де киян чекають гарячий чай та одяг.