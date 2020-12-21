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    «Містечко зимових розваг»: новорічна казка від ДТЕК і Палацу «Україна»

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    &laquo;Містечко зимових розваг&raquo; стало казковою окрасою міста - «Містечко зимових розваг»: новорічна казка від ДТЕК і Палацу «Україна»
    «Містечко зимових розваг» стало казковою окрасою міста

    Унікальне святкове містечко з резиденцією Святого Миколая, Різдвяним ярмарком та просторою ковзанкою відкрилося на території Палацу «Україна» у центрі Києва

    ДТЕК в партнерстві з Палацом «Україна» дарують неповторну новорічну атмосферу у «Містечку зимових розваг». На дорослих тут чекає Різдвяний ярмарок зі смаколиками на виніс та найвища гірка столиці, а наймолодших гостей зустрічає улюблений чудотворець – Святий Миколай. Доповнює дивовижну атмосферу «Містечка зимових розваг» яскрава 16-метрова новорічна еко-ялинка, прикрашена 650-ма іграшками у вигляді музичних інструментів.

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    «Містечко зимових розваг»: новорічна казка від ДТЕК і Палацу «Україна»
    «Містечко зимових розваг»: новорічна казка від ДТЕК і Палацу «Україна»
    «Містечко зимових розваг»: новорічна казка від ДТЕК і Палацу «Україна»
    «Містечко зимових розваг»: новорічна казка від ДТЕК і Палацу «Україна»

    «Компанія ДТЕК традиційно дарує тепло та світло всім своїм клієнтам, співробітникам та мешканцям міст, де присутній наш бізнес. Ми раді долучитися до події, яка створює святкову новорічну атмосферу. Для нас важлива також соціальна місія проекту «Містечко зимових розваг» – запросити на новорічну локацію дітей з малозабезпечених сімей та дитячих будинків, дітей загиблих учасників ООС та дітей з інвалідністю. Віримо, що цей проект неодмінно подарує усім затишок прийдешніх свят, підтримає та надихне всіх на добрі справи», – зазначив Генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.

    Разом з «Містечком зимових розваг» ДТЕК запрошує на святкові події дітей, які потребують особливої уваги. Аби діти відчули наближення Нового року та поринули у неповторну атмосферу, для них зарезервовані соціальні сеанси.

    «Новорічна казка у центрі столиці можлива. Цьогоріч ми даруємо радість, новорічний настрій, неймовірні емоції та турботу у наш непростий час. Щиро дякуємо за величезну підтримку нашому партнеру ДТЕК. Разом ми створюємо добру та теплу історію», – зазначив в.о. Директора Палацу «Україна» Кругляков Владислав.

    «Містечко зимових розваг», безумовно, стало казковою окрасою міста та запрошує всіх охочих розділити святковий настрій.

    Теги: діти бізнес ДТЕК ярмарок новорічні свята
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