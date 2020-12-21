«Карантинні» 8 тисяч гривень отримають понад мільйон ФОПів та найманих працівників

Пенсійний фонд вже склав списки для виплати грошей

Пенсійний фонд ще не отримав гроші від головного розпорядника коштів ─ Мінсоцполітики

Пенсійний фонд України планує виплатити по 8 тисяч гривень компенсації за карантин понад 1 млн осіб, які вже подали заявки. Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України.

У пресслужбі уточнили, що Пенсійний фонд ще не отримав гроші від головного розпорядника коштів ─ Мінсоцполітики.

«Як тільки ми отримаємо кошти, почнемо платити на рахунки», ─ поінформували у пресслужбі.

У ПФУ зазначили, що станом на сьогодні для виплат карантинних 8 тисяч гривень зареєструвалися понад 1 млн осіб. «У нас вже сформовані списки», ─ стверджують у Пенсійному фонду.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані з коронавірусом. Наймані працівники та ФОПи цих видів мають право на виплату одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

Заявку на отримання матеріальної допомоги ФОПам можна подати на порталі «Дія» або через мобільний додаток «Дія».

Також у Пенсійному фонді пояснили, як отримати «карантинні» 8 тисяч гривень.

Закони для підтримки бізнесу під час карантину набули чинності з 10 грудня.

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