Мітингувальники перекрили рух транспорту по вулиці Грушевського



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Рух по Грушевського паралізовано Фото: УНН

Рух автобусів №24, 62 затримується

Учасники акції протесту, що відбувається сьогодні біля Верховної Ради, перекрили вулицю Грушевського.

За даними ЗМІ, біля парламенту зібралося кілька тисяч людей.

Через перекриття вулиці Грушевського затримується рух автобусів №24, 62. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс». На місце викликано поліцію.

Нагадаємо, сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення декількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі.

Як відомо, Верховна Рада планує 6 лютого розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.

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