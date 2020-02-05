Відкриття ринку землі: в Мін'юсті готуються розглядати величезну кількість суперечок



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Величезний масив земельних спорів будуть розглядати у антирейдерській комісії міністерства юстиції, - Малюська

«Ринок землі – виклик для Міністерства юстиції», - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців. Про це урядовець розповів в інтерв’ю «Главкому».

На думку міністра, впровадження земельної реформи – правильний крок, але з огляду на важливість питання, це великий тягар і виклик для Міністерства юстиції.

«Треба найняти спеціалістів, які розуміються на земельних реєстраційних діях, створити механізми і мережу, навчити людей, які працюють в безоплатній правовій допомозі, підібрати фахівців», - зазначив урядовець.

За словами посадовця, історично земля для українського народу – це найбільша цінність. «Я народився і виріс у сільській місцевості. Ще з дитинства пам’ятаю рівень дискусій, коли заходила мова про межу ділянок. Сусіди, які десятиліттями жили мирно, як тільки мова заходила про межу - це був жах», - говорить Малюська.

Міністр вважає, що величезний масив суперечок, які будуть (а вони точно будуть), потраплять до міністерства на розгляд у антирейдерську комісію. «Це реєстраційні спори, обтяження, права оренди, продажу майна – це все наше. Наприклад, хтось колись віддав землю в оренду на 40 років і зараз зрозумів, що отримує за неї щороку копійки. А тепер ще й з’ясував, за скільки міг би її продати, якби не здав землю в оренду», - пояснив посадовець.

Малюська говорить, що в уряді хочуть достукатись до кожного селянина, щоб він знав, куди йому слід звертатися, якщо будуть якісь незаконні дії з земельними ділянками. «Це для нас топ-пріоритет на цей рік», - наголосив міністр.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

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