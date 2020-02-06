Рада сьогодні може проголосувати за ринок землі



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Доопрацьований закон про ринок землі розглянуть у другому читанні

Верховна Рада планує 6 лютого розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.

Про це йдеться у порядку денному, оприлюдненому на сайті парламенту.

Так, Комітет з питань аграрної та земельної політики під час підготовки законопроєкту №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» отримав понад чотири тисячі поправок і пропозицій від народних депутатів.

Цей документ передбачає, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці, а концентрація її в одних руках становитиме до 10 тис. га. При цьому розрахунок за землю має бути виключно безготівковий із перевіркою походження коштів. Також пропонується заборонити купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону та зафіксувати мінімальну ціну на земельну ділянку, причому банки зможуть лише брати землю в заставу, тоді як частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

Розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі заплановано як четверте питання порядку денного. Напередодні голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прогнозував, що у зв'язку з початком розгляду поправок до «земельного» законопроекту 6 лютого Рада може працювати до третьої-четвертої години ночі, а загалом процес другого читання цього документу може зайняти близько двох парламентських тижнів.

На початку ж засідання у четвер парламентарі збираються розглянути проекту постанови №0901-П “Про скасування рішення Верховної Ради України від 16.01.2020 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проєкту закону України «Про повну загальну середню освіту», внесений членом фракції «Опозиційна платформа — За життя» Наталією Королевською. Ухвалений закон, передусім, гарантує, що зарахування дітей до початкової школи має відбуватися без жодних конкурсів, а сам освітній заклад має бути територіально доступним для учнів незалежно від їхнього соціального статусу чи місця народження. Також закон визначає, що вчителем може стати громадяни із будь-якою освітою, а не лише з педагогічною.

Далі заплановано включити до порядку денного і розглянути урядовий законопроект №2571 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської систем» та три альтернативних йому. Зазначений документ передбачає зокрема заборону повертати неплатоспроможні банки їхнім колишнім власникам.

Пленарного четверга народні депутати також мають намір повернутися до роботи над президентськими законопроєктами щодо внесення змін до Конституції. Йдеться про проєкти №1015 «Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)», №1016 «Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)» та №1027 «Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)». Раніше Конституційний суд надав свої висновки щодо цих документів, які заперечували їх відповідність Основному закону або містили певні зауваження.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.

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