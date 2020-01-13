Ринок землі: у Раді презентували підсумкову версію закону



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Обмеження для купівлі землі в одні руки встановлене на рівні 10 тисяч гектарів

Аграрний комітет Ради презентував остаточну версію законопроекту про ринок землі. Про це повідомив голова комітету Микола Сольський.

У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада.

Він також підкреслив, що в законопроекті до другого читання враховано, що допуск іноземців можливий тільки після прийняття такого рішення на референдумі.

«Разом з тим, було багато правок, які додатково доповнюють ті обмеження щодо осіб, які можуть придбати землю. Зокрема це такі категорії громадян і юросіб. По-перше, коли ми говоримо про обмеження, то навіть за умови референдуму забороняється здійснювати операції, стороною яких є іноземці або юридичні особи, засновані іноземними громадянами, із землями сільськогосподарського призначення в 50-кілометровій зоні, - додав він.

Голова комітету також зазначив, що в доопрацьованому до другого читання законопроекті про ринок землі, навіть за умови проведення референдуму, забороняється купувати землю юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора.

Також, згідно із запропонованим до другого читання законопроектом про ринок землі, ціна продажу земельних ділянок не може бути меншою за їхню грошову оцінку. Зокрема під час презентації законопроекту до другого читання озвучено, що, за даними Держгеокадастру з нормативної грошової оцінки сільгоспугідь, середнє значення НДО (нормативно грошова оцінка. - ред.) ріллі в Україні становить 27 499,72 гривні. Зокрема, в залежності від регіону, НДО коливається від 21 411 гривень у Житомирській області до 33 646 гривень у Черкаській.

Обмеження для покупки землі в одні руки в рамках законопроекту про ринок землі встановлено на рівні 10 тисяч гектарів.

Після запуску ринку землі в Україні, згідно з документом, купити ділянку можна буде тільки за безготівкові кошти.

У комітеті також пояснили, як будуть перевіряти угоди про продаж землі. Зазначається, що нотаріус буде перевіряти особу покупця.

«Коли покупець і продавець приходять до нотаріуса, нотаріус буде перевіряти особу покупця. Нотаріус має доступ до бази, угода із землею підлягає обов'язковому нотаріальному засвідченню. Нотаріус встановлює, скільки на цю особу зареєстровано землі. Крім того він одночасно перевіряє, у яких підприємствах особа є засновником. Встановлює також, скільки ці підприємства вже мають у власності», - заявив Сольський.

Джерело: РБК-Україна