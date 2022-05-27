Митники виявили у відправленні до Німеччини старовинні артефакти (фото)

У відправленні були наконечники до стріл та монети

Відправник сховав артефакти у поштовому відправленні поміж двох картонних листків

Київська митниця виявила спробу пересилання у міжнародному поштовому відправленні предметів старовини без декларування та дозвільних документів. Про це повідомляє пресслужба митниці.

89 предметів, подібних до скіфських металевих наконечників для стріл, та шість старовинних монет були ретельно підготовлені харківським відправником до далекої подорожі до Німеччини.

Відправник обрав тип відправлення як лист – вкладення письмового характеру або документ. Натомість, у відправленні поміж двох картонних листків митники виявили пакунок зі стреч-плівки з старовинними предметами.

Існує ймовірність, що наконечники та монети мають історичну чи культурну цінність, а тому не підлягають вивезенню за межі митної території України.

Наразі наконечники та монети вилучено.

Складено протокол про порушення митних правил.