ЄС призупинив мита для українських товарів

Протягом одного року ввізні мита на весь український експорт до Євросоюзу не будуть введені

Протягом одного року ввізні мита на весь український експорт до Євросоюзу не будуть введені

Раніше Україна щороку сплачувала податки у 25 млн євро

Рада Європейського Союзу призупинила на рік дію мита на українські товари. До цього, щороку Україна сплачувала податки у 25 млн євро. Нині цю суму можна зекономити. Про це йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.

«Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не сплачуватиметься. Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України», – йдеться у заяві.

У Брюсселі зазначили, що загарбницька війна Росії проти України мала руйнівний вплив на виробничі потужності країни, транспортну інфраструктуру та вихід до Чорного моря, а також на її ширші можливості торгівлі з рештою світу.

Сьогоднішнє рішення буде діяти протягом одного року та призупинить, зокрема:

усі тарифи згідно з Розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, встановлені глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі (ПВЗВТ), які ще не були лібералізовані. Призупинення охоплює, зокрема: промислову продукцію, що підлягає поступовому скасуванню до кінця 2022 року, фрукти та овочі, що підлягають системі вхідних цін, а також сільськогосподарську продукцію та перероблену сільськогосподарську продукцію, що підлягають тарифним квотам,

стягнення антидемпінгових мит на імпорт з України,

застосування загальних правил імпорту щодо імпорту походженням з України.

Як повідомлялося, раніше Європарламент підтримав скасування імпортних мит ЄС для України.