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    Суспільство

    У Мінцифри повідомили, скільки лікарень в Україні не мають якісного інтернету

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    Урядовці відзначають, що без інтернету лікарні істотно обмежені в розвитку телемедицини і впровадженні сучасних практик - У Мінцифри повідомили, скільки лікарень в Україні не мають якісного інтернету
    Урядовці відзначають, що без інтернету лікарні істотно обмежені в розвитку телемедицини і впровадженні сучасних практик

    Більше третини медзакладів не мають інтернету - пресслужба

    Міністерство цифрової трансформації повідомило, що підключення до інтернету повністю відсутнє в 452 з 1756 українських лікарень. Про це в понеділок, 22 червня, повідомила пресслужба міністерства.

    «До оптичних технологій підключені 1111 лікарень, або 63%. Тобто 37% лікарень не мають якісного інтернету», - підкреслюється в повідомленні.

    Урядовці відзначають, що без інтернету лікарні істотно обмежені в розвитку телемедицини і впровадженні сучасних практик.

    «До того ж пацієнти, які проходять лікування в стаціонарі, і інші відвідувачі не мають можливості скористатися якісним швидкісним Wi-Fi», - відзначили в міністерстві.

    Як повідомлялося, Мінцифри вирішило з’ясувати, де у Києві відсутній мобільний інтернет.

    До відома, Міністерство цифрової трансформації презентувало національну онлайн-школу для підприємців на платформі «Дія.Бізнес».

    У травні цього року 4G-інтернет з’явився у 1 188 населених пунктах України.

    міністр лікар інтернет
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