Мінцифри вирішило з’ясувати, де у Києві відсутній мобільний інтернет



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Киян просять вказати оператора і проблемні місця

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернуся до киян із проханням надати інформацію, де у столиці відсутній мобільний інтернет.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністр зазначив, що влада спільно з операторами працює над тим, щоб якісний мобільний інтернет був доступний по всій території України. «Але при цьому кожного дня, як і усі кияни, їдучи на роботу чи гуляючи містом, я стикаюсь з тим, що навіть у столиці є місця, де мобільний інтернет завжди працює нестабільно або не працює зовсім», - сказав Федоров.

Задля виправлення цієї ситуації він попросив допомоги у киян. «Звертаюсь до усіх киян і прошу під цим постом залишити інформацію про місця, де на власному досвіді ви постійно стикаєтеся з відсутністю мобільного інтернету. Прошу обов’язково вказувати свого оператора та максимально детально описувати проблемне місце, наприклад, вулицю та номер дому чи відстань до певного об’єкта тощо. Ми опрацюємо цю інформацію та разом з мобільними операторами вирішуватимемо виявлені проблеми», - написав міністр.

Мешканці Києва відгукнулися на його прохання та активно повідомляють у коментарях під дописом інформацію, в яких місцях немає мобільного інтернету.





Як повідомлялося, у травні цього року 4G-інтернет з’явився у 1 188 населених пунктах України.