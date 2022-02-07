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    Молода співачка з Київщини розвернула крісла усіх тренерів «Голосу країни» (відео)

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    Виступ на телешоу Наталія присвятила татові - Молода співачка з Київщини розвернула крісла усіх тренерів «Голосу країни» (відео)
    Виступ на телешоу Наталія присвятила татові
    фото скріншот відео

    Дівчина обрала команду Наді Дорофєєвої

    Молода виконавиця з Білої Церкви Наталія Миколаєнко на сліпих прослуховуваннях шоу «Голосу країни» розвернула до себе крісла усіх чотирьох тренерів. Вона виконала TikTok-хіт «Вісім» співачки Лілу45, пише «Без табу».

    Коли до Наталії повернулися усі зіркові тренери, то вона обрала команду Наді Дорофєєвої.

    «Я не буду всіх інтригувати, я піду до Надюші», – заявила дівчина.

    Також на сцену до дівчини вийшла виконавиця хіта співачка Лілу45 й вони разом виконали цю композицію.

    Про своє рідне місто Білу Церкву Наталія розповіла із захоплення. «Це місто талановитих людей і дуже багато переможців «Голосу країни» народилося саме там», – зазначила учасниця шоу.

    Виступ на телешоу Наталія присвятила татові.

    Як раніше повідомлялося, атистку Тіну Кароль на проєкті «Голос країни» у ролі тренерки дванадцятого сезону замінить Оля Полякова.

    Теги: Київщина Голос країни місто співачка Оля Полякова
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    Молода співачка з Київщини розвернула крісла усіх тренерів «Голосу країни» (відео)