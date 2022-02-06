Український літак «Мрія» здивував Данію (відео)

«Мрія» втретє перебуває у Данії, і вперше літак приземлився в аеропорту Біллунду

Тисячі людей приїхали у аеропорт, щоб побачити велетенський транспортний літак

У місто Біллунд, що в Данії, днями прибув найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія». Аби подивитися на його приземлення, до аеропорту з’їхалося близько двох тисяч людей. Причому величезний вантажний літак привернув увагу не лише данців, а й людей із Фінляндії, Норвегії, Швеції, Німеччини та Англії, вони також приїжджали побачити його. Про це повідомляє місцеве видання Kristeligt Dagblad.

У публікації журналісти описали всі технічні характеристики українського повітряного гіганта, захоплені його розмірами та можливостями.

«Для порівняння, звичайний пасажирський літак, наприклад Боїнг 737-800, має розмах крила менше половини, тобто 35,8 метра. І це 37,5 метрів завдовжки. При цьому він має так звану злітну масу 640 тонн. У всьому світі існує лише один екземпляр літака, а тому це особливий день для аеропорту та для тих, хто цікавиться польотам», – ідеться у публікації.

Повідомляється, що «Мрія» втретє перебуває у Данії, і вперше літак приземлився в аеропорту Біллунду.

Літак вилетів із Данії 5 лютого, близько 14:00. Увечері «Мрія повернулася до України. Її приземлення в аеропорту Гостомеля на Київщині спостерігали десятки людей.

Раніше під час приземлення літака Ан-225 в аеропорту Ряшіва, Польща, на правій основній опорі шасі зрізало болти фіксації датчика положення шасі «політ-земля». Виявлена несправність не вплинула на безпеку польоту та посадки «Мрії».

Нагадаємо, нещодавно ціла драма розігралася у пасажирському лайнері у Канаді. У повітрі пілотові несподівано стало погано, він знепритомнів, і екіпажу довелося екстрено вирішувати, як посадити літак.

Через 50 хвилин після вильоту літак повернувся до аеропорту Калгарі. Льотчика відвезли до місцевої лікарні для продовження лікування. Пасажирів направили до готелю, а наступного дня посадили у літак тієї ж авіакомпанії та доставили до Атланти. Цього разу політ пройшов нормально.

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