Київщина знову залишиться без світла: список адрес

Відомо, що причиною відключень стануть планові роботи

У низці населених пунктів Київській області 7 лютого очікуються масові відключення світла. Про це повідомляє офіційний сайт компанії-постачальника ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

Відомо, що причиною відключень стануть планові роботи, усунення дефектів та виконання приєднання клієнтів. Без світла сидітимуть мешканці Борисполя, Ірпіню, Вишгороду, Українки, Сквири, Броварів, Софіївської Борщагівки та ще багатьох населених пунктів.

Повний список адрес відключення світла на Київщині 7 лютого можна подивитись за посиланням.

До слова, народний депутат Олексій Кучеренко звернувся до Міністерства енергетики з проханням стабілізувати ситуацію з цінами на оптовому ринку електроенергії, які опустилися нижче реальної собівартості.

Нагадаємо, мешканцям столичної висотки втричі підняли ціни за електрику.

Як раніше повідомлялося, за словами директора енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимира Омельченка, імпорт з Білорусі в умовах роботи всіх 15 енергоблоків АЕС призвів до розбалансування енергосистеми і обвалу цін на оптовому ринку електроенергії, заявив.

Також повідомлялося, що тарифи на електрику можуть зрости майже на 30%.