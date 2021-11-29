«1+1» знайшов заміну Тіні Кароль

Новий сезон відомого шоу «Голос країни» буде без Кароль

Артистку Тіну Кароль на проєкті «Голос країни» на «1+1» у ролі тренерки дванадцятого сезону замінить Оля Полякова. Про це повідомив генеральний продюсер «Secret Service Entertainment Agency» Михайло Ясінський у Facebook. Співачка постане у такій ролі вперше.

«Голос країни» – це неймовірна емоція, виклик, суперництво, тріумф одних та поразка інших, відкрита боротьба талантів, де все по-чесному та по-справжньому. І мені завжди хотілося стати частиною цього. Це те, чого так не вистачало в моїй юності та на моєму творчому шляху. Тому у певному сенсі я виступаю не тільки як тренерка, але і як учасниця. Всі сили, досвід, знання я направлю на перемогу своєї команди», – розповіла Оля Полякова.

Нагадаємо, раніше між співачками був конфлікт. Полякова назвала Тіну Кароль плакальницею, на що та агресивно відповіла.

У дванадцятому сезоні крісла наставників також займуть Надя Дорофєєва, Потап та Святослав Вакарчук. Співачка Надя Дорофєєва займе крісло наставника вдруге. Минулого року підопічний артистки Сергій Лазановський переміг у «Голосі країни», випередивши учасницю команди Тіни Кароль Юлію Тимочко.

Святослав Вакарчук повернеться до складу зіркових наставників після п'ятирічної перерви.

Ведучими «Голосу країни» стануть Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Дату прем'єри нового сезону творці проєкту оголосять згодом.

У одинадцятому сезоні «Голосу країни» тренерами були Надя Дорофєєва, Монатік, Тіна Кароль та Олег Вінник. У фіналі шоу Тіна Кароль заявила про те, що залишає шоу.

Тіна Кароль довгі роки отримувала шалену підтримку від каналу Коломойського, ставала ведучою та героїнею багатьох програм, зокрема багато сезонів була тренеркою шоу «Голос. Діти» та «Голос країни».

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