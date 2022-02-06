Кума Зеленського провела відпустку, медитуючи у Славутичі

Олена Кравець влаштувала собі аюрведичні канікули

Актриса «Кварталу 95» та кума Володимира Зеленського Олена Кравець 1 січня відсвяткувала ювілей, їй виповнилося 45 років. Однак, через хворобу молодшої дочки родина і досі не відзначила цю подію. Про це Кравець розповіла у програмі «Світське життя». Утім, подарунок артистка собі все ж зробила.

«Я все ж таки виїхала, на 10 днів, це вперше, чесно кажучи, у житті я поїхала відпочивати сама. Настав якийсь момент коли я зрозуміла, що починаю гарчати на дітей, смикатися», – зізналася Олена Кравець.

Акторка розказала, що їздила у місто Славутич зі своїми учителями з трансцендентальної медитації.

«Там у мене були аюрведичні канікули – промаслювання, масажі, сон, медитація», – пояснила Кравець.

Раніше Олена Кравець розповіла, чому у неї та колег із шоу і досі немає звання Заслужених артистів України.

Також Олена Кравець розповіла, що останнім часом вона дуже рідко бачиться із родиною свого друга і кума Володимира Зеленського. Однак, попри високу посаду, він залишився для неї і досі просто Вовою, а не Володимиром Олександровичем.

Крім того, Олена Кравець опублікувала світлини в неочікуваному новому іміджі. Жінка коротко підстригла волосся та зробила чубчик.

У своїй публікації Олена припустила, що піддалася впливу весни й бажанню змін, тому наважилася на такий експеримент з іміджем. Вона змінила своє трендове подовжене боб-каре на коротку стрижку.

Нагадаємо, прессекретарка Юлія Мендель із Зеленським відвідала Францію з офіційним візитом та стала героїнею фотожаб.