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    Кума Зеленського провела відпустку, медитуючи у Славутичі

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    Олена Кравець уперше залишила родину на 10 днів - Кума Зеленського провела відпустку, медитуючи у Славутичі
    Олена Кравець уперше залишила родину на 10 днів
    фото: скріншот із відео програми «Світське життя»

    Олена Кравець влаштувала собі аюрведичні канікули

    Актриса «Кварталу 95» та кума Володимира Зеленського Олена Кравець 1 січня відсвяткувала ювілей, їй виповнилося 45 років. Однак, через хворобу молодшої дочки родина і досі не відзначила цю подію. Про це Кравець розповіла у програмі «Світське життя». Утім, подарунок артистка собі все ж зробила.

    «Я все ж таки виїхала, на 10 днів, це вперше, чесно кажучи, у житті я поїхала відпочивати сама. Настав якийсь момент коли я зрозуміла, що починаю гарчати на дітей, смикатися», – зізналася Олена Кравець.

    Акторка розказала, що їздила у місто Славутич зі своїми учителями з трансцендентальної медитації.

    «Там у мене були аюрведичні канікули – промаслювання, масажі, сон, медитація», – пояснила Кравець.

    Раніше Олена Кравець розповіла, чому у неї та колег із шоу і досі немає звання Заслужених артистів України.

    Також Олена Кравець розповіла, що останнім часом вона дуже рідко бачиться із родиною свого друга і кума Володимира Зеленського. Однак, попри високу посаду, він залишився для неї і досі просто Вовою, а не Володимиром Олександровичем.

    Крім того, Олена Кравець опублікувала світлини в неочікуваному новому іміджі. Жінка коротко підстригла волосся та зробила чубчик.

    У своїй публікації Олена припустила, що піддалася впливу весни й бажанню змін, тому наважилася на такий експеримент з іміджем. Вона змінила своє трендове подовжене боб-каре на коротку стрижку.

    Нагадаємо, прессекретарка Юлія Мендель із Зеленським відвідала Францію з офіційним візитом та стала героїнею фотожаб.

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    Теги: канікули актриса жінка місто Юлія Мендель басейн
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    Кума Зеленського провела відпустку, медитуючи у Славутичі