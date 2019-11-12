Молодик, що жорстоко побив свою матір і ветерана АТО, планував убивство



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Ветеран АТО Ігор Панов (позивний «Хан») та його дружина Оксана після побиття знаходяться у важкому стані у лікарні

Підозрюваним чоловікам загрожує довічне позбавлення волі

Слідчими Святошинського управління поліції повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство двом чоловікам, які 9 листопада завдали тяжких тілесних ушкоджень подружжю у житловому будинку на вулиці Академіка Кіпріанова.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Між одним з підозрюваним та його матір’ю тривав давній конфлікт. Маючи умисел на вчинення умисного вбивства, зловмисник підстеріг матір в під’їзді та завдав їй та її цивільному чоловіку, який за неї вступився, численних ударів дерев’яною битою та молотком по життєво важливим органам. Участь у жорстокому побитті потерпілих брав і його товариш, що мешкає у тому ж будинку. Після того, як потерпілі втратили від отриманих тілесних ушкоджень свідомість, зловмисники залишили їх на сходах», - розповіли правоохоронці.

Постраждалих чоловіка та жінку госпіталізували у важкому стані.

За результатами оперативно-розшукових заходів зловмисників 1989 та 1990 років народження затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 п.п.1,12 ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, було скоєно напад на ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним «Хан» та його дружину Оксану. Обидвоє перебувають у лікарні з травмами голови.

Згодом поліція Києва затримала двох підозрюваних у побитті подружжя.