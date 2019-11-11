Поліція затримала підозрюваних у побитті ветерана АТО та його дружини



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Підозрюваним загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років чи довічне позбавлення волі

Поліція Києва затримала двох підозрюваних у побитті ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним «Хан» та його дружини Оксани.

До поліції звернулися сусіди подружжя, повідомляє пресслужба поліції.

«Ми встановили, що вчора ввечері між сином та матір’ю у телефонній розмові виник конфлікт. Відтак хлопець приїхав до помешкання, де вона проживала. Під час чергової сварки він намагався її побити, тож за жінку вступився його вітчим. Згодом пасинок покликав свого друга, із яким і нанесли подружжю тілесні ушкодження та втекли. Чоловіка та жінку госпіталізували та прооперували», — зазначив начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев.

Підозрювані, 1989 та 1990 року народження, надають покази слідчим.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу — замах на умисне вбивство.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років чи довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 10 листопада у Києві напали на ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним «Хан» та його дружину Оксану. Обидвоє перебувають у лікарні з травмами голови.