На ветерана АТО і його дружину напали в Києві – обоє у комі



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Ветерана АТО Ігор Панов, позивний «Хан»

Подружжя знайшли сусіди, при цьому жодних підозрілих звуків сварки чи бійки, ніхто з них не чув

У Києві скоєно жорстокий напад на ветерана АТО Ігоря Панова (позивний «Хан»), який служив у 90-му батальйоні, та його дружину. Подружжя нині перебуває у реанімації у тяжкому стані.

Про це повідомила у Facebook волонтер Тетяна Грубенюк.

«Сьогодні вночі у під’їзді власного будинку на сходах між поверхами був знайдений Панов Ігор (позивний «Хан») з дружиною... Знайдені непритомними з проломленими головами», – написала вона, додавши, що нападники «били чимсь дуже важким і з особливою жорстокістю».

За словами жінки, подружжя знайшли сусіди. При цьому жодних підозрілих звуків (сварки чи бійки) ніхто з них не чув.

Волонтерка розповіла, що обом потерпілим відразу ж були проведені операції, обоє нині у комі, підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Утім, у Панова травма набагато тяжча.

«У Оксани стан трохи кращий. Вона реагує на подразники. Стан стабільно тяжкий. Будуть пробувати давати зондове харчування. У Хана стан критичний», – повідомила Руденька.