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    Кримінал

    На ветерана АТО і його дружину напали в Києві – обоє у комі

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    Ветерана АТО Ігор Панов, позивний &laquo;Хан&raquo; - На ветерана АТО і його дружину напали в Києві – обоє у комі
    Ветерана АТО Ігор Панов, позивний «Хан»

    Подружжя знайшли сусіди, при цьому жодних підозрілих звуків сварки чи бійки, ніхто з них не чув

    У Києві скоєно жорстокий напад на ветерана АТО Ігоря Панова (позивний «Хан»), який служив у 90-му батальйоні, та його дружину. Подружжя нині перебуває у реанімації у тяжкому стані.

    Про це повідомила у Facebook волонтер Тетяна Грубенюк.

    «Сьогодні вночі у під’їзді власного будинку на сходах між поверхами був знайдений Панов Ігор (позивний «Хан») з дружиною... Знайдені непритомними з проломленими головами», – написала вона, додавши, що нападники «били чимсь дуже важким і з особливою жорстокістю».

    За словами жінки, подружжя знайшли сусіди. При цьому жодних підозрілих звуків (сварки чи бійки) ніхто з них не чув.

    Волонтерка розповіла, що обом потерпілим відразу ж були проведені операції, обоє нині у комі, підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Утім, у Панова травма набагато тяжча.

    «У Оксани стан трохи кращий. Вона реагує на подразники. Стан стабільно тяжкий. Будуть пробувати давати зондове харчування. У Хана стан критичний», – повідомила Руденька.

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    АТО Київ кримінал пропаганда напад
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