У СБУ прокоментували допит колишнього командира роти батальйону «Айдар



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Колишнього народного депутата Ігоря Лапіна 11 листопада викликали в СБУ на допит

Спецслужба вирішила допитати усіх очевидців подій 2014 року як свідків

У Волинському обласному Управлінні Служби безпеки України «представники спецслужби з Луганська» допитають свідків у справі про терористичний акт.

Про це пресслужба Волинського УСБУ повідомила у Facebook.

«У зв’язку з появою у соціальних мережах непорозумінь щодо виклику і допиту осіб до Управління СБУ у Волинській області повідомляємо наступне. У 2014 році поліцією Луганщини розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України. Згодом Генеральна прокуратура України передала розслідування провадження до Служби безпеки України.

З метою з’ясування усіх обставин справи спецслужба вирішила допитати усіх очевидців подій 2014 року як свідків. Зокрема, сьогодні у приміщенні Управління СБУ у Волинській області представники спецслужби з Луганська планують допитати осіб як свідків у кримінальному провадженні», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі дії відбуваються виключно у правовому полі з чітким дотриманням вимог законодавства.

Нагадаємо, народний депутат Верховної Ради VIII скликання, учасник АТО, колишній командир роти батальйону «Айдар» Ігор Лапін сьогодні поінформував у Facebook, що його викликали в СБУ на допит.