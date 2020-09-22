Молодик за допомогою дрона намагався доправити наркотики в Київське СІЗО (фото, відео)



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Поліція вилучила у чоловіка квадрокоптер і наркотичні речовини

Затриманий чоловік перебуває в розшуку поліцією Київської області за вчинення злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків

Столичні поліцейські спільно з представниками пенітенціарної служби затримали чоловіка, який за допомогою квадрокоптера намагався переслати наркотики затриманим в Київському СІЗО.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Вчора близько 15-ї під час патрулювання території поблизу слідчого ізолятора на вулиці Дегтярівській правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Під час перевірки у нього виявили квадрокоптер та речовини, схожі на наркотичні. 32-річного уродженця Київської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповіли правоохоронціі.

Вони встановили, що затриманий за допомогою квадрокоптера намагався перекинути наркотичні засоби на територію СІЗО. У ході першочергових слідчих дій поліцейські вилучили у зловмисника дрон, мобільний телефон, більше 40 пакетів з ймовірно наркотичною речовиною та кілька пластинок з таблетками.

Уже з’ясовано, що чоловік раніше неодноразово судимий за скоєння різних майнових злочинів: крадіжки, шахрайства, незаконне заволодіння автотранспортом та наркозлочини. Крім того, на час затримання він перебував у розшуку поліцією Київської області за вчинення злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вилучені речові докази направили на проведення відповідних експертиз.

На даний час слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури готують затриманому повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть усі обставини цієї події та інших осіб, причетних до неї.