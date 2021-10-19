Молодик зі зброєю влаштував погром у приймальні депутата Київради (фото)

Спецпризначенці затримали 31-річного уродженця Полтавщини

У вівторок, 19 жовтня, близько 10:00 години до Печерського управління поліції надійшла інформація про те, що у приміщення громадської приймальні депутата міської ради на вулиці Лютеранській хуліганить невідомий. На повідомлення негайно прибули спецпризначенці полку №2. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці до правоохоронців звернувся помічник депутата міської ради, який повідомив обставини події.

«До приміщення увірвався чоловік, розбив скло у вхідних дверях та замалював із балончика таблички. Далі порушник спустився на нижній поверх, де знаходяться щити електромережі, та вирвав звідти дроти. Отримавши повідомлення про подію, спецпризначенці полку поліції особливого призначення № 2, які знаходилися неподалік, оперативно затримали 31-річного уродженця Полтавщини та передали слідчо-оперативній групі. Зараз із ним спілкуються слідчі та встановлюють мотиви скоєного», – розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.

У ході поверхневого огляду затриманого слідчі виявили та вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет, та балончик із фарбою.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням із Печерською окружною прокуратурою слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні цього злочину та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Поліція не повідомляє ім'я депутата, в приймальні якого стався погром.