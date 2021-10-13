На Київщині крадії накинулися з вилами на поліцейських

Правоохоронці вимушені були здійснити попереджувальний постріл

Днями увечері на спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення щодо крадіжки інструментів у Калинівці Фастівського району Київщини. На виклик прибули працівники сектору реагування патрульної поліції Калинівського відділу поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місці події перебували 63-річний батько та його 28-річний син. Обоє чоловіків були напідпитку. Побачивши поліцейських, вони почали висловлюватися нецензурною лайкою, хапатися за формений одяг та кидатися у бійку. Схопивши вила, молодик накинувся на поліцейських. На зауваження працівників поліції припинити свої протиправні дії чоловік не реагував.

Правоохоронці вимушені були здійснити попереджувальний постріл вгору згідно зі ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення підозри зловмисникам.

За напад на правоохоронців батька та його сина притягнуть до відповідальності Фото: Нацполіція

Як повідомлялося, 12 жовтня у Софіївській Борщагівці невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного чоловіка, який разом із 28-річною дружиною сідав до автівки. Чоловік зазнав поранень.

Поліція Київщини встановлює особу стрільця. Також правоохоронці озвучили одну з версій слідства.