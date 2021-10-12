«Мы из ада». Вірастюк розповів, як йому погрожували вбивством

Дзвінок з погрозами депутату тривав 31 секунду

Народний депутат Василь Вірастюк підтвердив інформацію про те, що йому дзвонив невідомий і погрожував життю.

Вірастюк на своїй сторінці у Facebook розповів, що саме говорив йому юнак у телефонній розмові. «… 10 жовтня 2021 року о 20:11 год мені зателефонував невідомий. За голосом, – наче молодий чоловік, і такий: Алло, это Василий!? Привет, братишка! Ты что ещё не понял? Это мы – из ада! За твоей душой придём!... Да, ты по моему не понял. Мы обязательно придём за твоей душой. Тебе пи@да!», – написав народний обранець.

За словами Вірастюка, після цього дзвінка «з потойбіччя» його дружина викликала поліцейських, яким депутат розповів усі деталі цього 31-секундного дзвінка.

«Висновки робити зарано. Впевнений, що правоохоронці розберуться і зловмисник відповідатиме за буквою закону. Єдине, що можу точно сказати – раніше ніколи такого не було. Якщо й телефонували, то це були мої шанувальники «від білих сил з вітаннями чи побажаннями нових успіхів у спорті», – додав нардеп.

Нагадаємо, правоохоронці встановили, що порушник, який дзвонив Вірастюку, перебуває у місті Миколаїв, де його затримали та передали до столичного відділу для надання пояснень.

Як стало відомо ЗМІ, зловмисником виявився уродженець Миколаївської області 2002 року народження. Наразі поліцейські з’ясовують мотиви та обставини цього вчинку.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 129 ККУ – погроза вбивством.

Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру. Йому загрожує обмеження волі до двох років. Тривають слідчі дії.

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