У Британії вбили депутата під час зустрічі з виборцями

Депутат Великої Британії від правлячої Консервативної партії Девід Емесс, на якого під час зустрічі з виборцями 15 жовтня кинувся невідомий з ножем, помер в результаті нападу. Про це повідомила поліція Ессекса та британські ЗМІ.

фото: Anthony Fitch

«Ми отримали виклик за адресою на Eastwood Road North невдовзі після 12:05 сьогодні (п'ятниця, 15 жовтня). Ми приїхали і знайшли пораненого. Йому надали медичну допомогу, але, на жаль, він помер на місці події», – повідомили правоохоронці.

