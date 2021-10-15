У Британії вбили депутата під час зустрічі з виборцями

Девід Емесс був членом парламенту від консерваторів упродовж майже сорока років

Девід Емесс був членом парламенту від консерваторів упродовж майже сорока років

Напад стався на зустрічі депутата з виборцями у церкві

Депутат Великої Британії від правлячої Консервативної партії Девід Емесс, на якого під час зустрічі з виборцями 15 жовтня кинувся невідомий з ножем, помер в результаті нападу. Про це повідомила поліція Ессекса та британські ЗМІ.

фото: Anthony Fitch

«Ми отримали виклик за адресою на Eastwood Road North невдовзі після 12:05 сьогодні (п'ятниця, 15 жовтня). Ми приїхали і знайшли пораненого. Йому надали медичну допомогу, але, на жаль, він помер на місці події», – повідомили правоохоронці.

British Conservative lawmaker David Amess has died after being stabbed multiple times at a constituency meeting, UK media reporthttps://t.co/A7SRHE0Pmn — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 15, 2021

Поліція затримала 25-річного чоловіка за підозрою у вбивстві, у нього був виявлений ніж. Зараз він перебуває під вартою.

ЗМІ повідомили, що 69-річний британський депутат Девід Емесс отримав кілька ножових поранень під час зустрічі зі своїми виборцями в церкві міста Лі-он-Сі в Ессексі. Його поранив чоловік, який зайшов до храму під час зібрання.

Медики надавали йому допомогу на місці події, однак врятувати політика не вдалося.

Емесс вперше був обраний до парламенту Британії в 1983 році, а потім балотувався на виборах в 1997 році.

Ножова атака на зустрічі Емесса з виборцями перегукується з вбивством депутатки Джо Кокс з Лейбористської партії в 2016 році всього за кілька днів до референдуму щодо Brexit.

До слова, президент Зеленський поїде з візитом у Велику Британію. Це станеться наприкінці жовтня.