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    У Британії вбили депутата під час зустрічі з виборцями

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    Девід Емесс був членом парламенту від консерваторів упродовж майже сорока років - У Британії вбили депутата під час зустрічі з виборцями
    Девід Емесс був членом парламенту від консерваторів упродовж майже сорока років
    фото з відкритих джерел

    Напад стався на зустрічі депутата з виборцями у церкві

    Депутат Великої Британії від правлячої Консервативної партії Девід Емесс, на якого під час зустрічі з виборцями 15 жовтня кинувся невідомий з ножем, помер в результаті нападу. Про це повідомила поліція Ессекса та британські ЗМІ.

    фото: Anthony Fitch
    фото: Anthony Fitch

    «Ми отримали виклик за адресою на Eastwood Road North невдовзі після 12:05 сьогодні (п'ятниця, 15 жовтня). Ми приїхали і знайшли пораненого. Йому надали медичну допомогу, але, на жаль, він помер на місці події», – повідомили правоохоронці.

    Поліція затримала 25-річного чоловіка за підозрою у вбивстві, у нього був виявлений ніж. Зараз він перебуває під вартою.

    ЗМІ повідомили, що 69-річний британський депутат Девід Емесс отримав кілька ножових поранень під час зустрічі зі своїми виборцями в церкві міста Лі-он-Сі в Ессексі. Його поранив чоловік, який зайшов до храму під час зібрання.

    Медики надавали йому допомогу на місці події, однак врятувати політика не вдалося.

    Емесс вперше був обраний до парламенту Британії в 1983 році, а потім балотувався на виборах в 1997 році.

    Ножова атака на зустрічі Емесса з виборцями перегукується з вбивством депутатки Джо Кокс з Лейбористської партії в 2016 році всього за кілька днів до референдуму щодо Brexit.

    До слова, президент Зеленський поїде з візитом у Велику Британію. Це станеться наприкінці жовтня.

    Теги: депутат вбивство політика напад Велика Британія поліція
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    У Британії вбили депутата під час зустрічі з виборцями