Монастир Московської церкви у Києві визначив «найбільш зрозумілу мову» (фото)

Сайт монастиря УПЦ МП у Києві пропонує користувачам обрати «найбільш зрозумілу»… російську мову

На сайті монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» Московського патріархату в Україні відсутні сторінки українською мовою до багатьох розділів і текстів. Натомість читачам пропонують обрати «найбільш зрозумілу мову». І цією «найбільш зрозумілою мовою» само собою є російська.

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Зокрема такою «зручністю» читачі можуть скористатися при спробі прочитати текст українською про монахиню Аліпію, чиї мощі зберігаються у монастирі. Окрім того узагалі відсутні українські версії сторінки «Церковная лавка» та «Паломническая служба».

Це не єдині приклади пріоритетного використання російської мови на сайті монастиря церкви, яка називає всупереч закону себе Українською.



Що цікаво, наприклад, новина про богослужіння, яке на Різдво очолював предстоятель Церкви Московського патріархату, митрополит Онуфрій є у російськомовному розділі сайту, в той час як розділ українською не наповнюється.

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Окрім того, у монастиря є книжкова крамниця. Щоправда усі пропоновані книги російською мовою. На сторінці крамниці навіть відсутня можливість обрати українську мову.

Монастир «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» Церкви Московського патріархату в Україні розташований у Києві у Голосіївському районі. На його території є Володимирський храм, Ніколо-Тихвинський жіночій монастир, Монастирське духовно-професійне училище. Намісником монастиря з 1993 р. є архімандрит Ісаакій (Андроник).

Віряни Московської церкви здебільшого відвідують Голосіївську пустинь заради того, аби побувати на могилі Аліпії (Авдєєвої). Вона жила наприкінці ХХ століття в невеличкій хатинці у Голосіївському лісі. Священники Московської церкви поширюють легенди, що вона передбачила Чорнобильську трагедію, розпад Радянського Союзу та обвал будівлі Головпоштамту на Хрещатику.

Втім, окремі дослідники, як зазначає «Вечірній Київ», відзначають, що за життя юродива не гребувала методами народної медицини, що, за словами критиків, робить її постать постать ближче до сільських цілителів, аніж до християнських святих.