Громада УПЦ МП повернула Церкву Олександра Невського заповіднику «Хотинська фортеця»

Договір з УПЦ діяв до 31 грудня 2021 року та не був продовжений, тож понад рік церква була зачинена

Церква, збудована у 1833-1834 роках, є складовою Комплексу споруд Хотинської фортеці та знаходиться на території заповідника

Релігійна громада УПЦ МП передала ключі від Церкви Олександра Невського, що є частиною Комплексу споруд Хотинської фортеці, державному заповіднику та підписала акт про повернення майна. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«12 квітня 2023 року релігійна громада УПЦ МП добровільно передала ключі від Церкви Олександра Невського Державному історико-архітектурному заповіднику «Хотинська фортеця» та підписала акт приймання-передачі (повернення) майна», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, церква, збудована у 1833-1834 роках, є складовою Комплексу споруд Хотинської фортеці та знаходиться на території заповідника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У МКІП зауважують, що до 31 грудня 2021 року церква була у користуванні релігійної громади парафії на честь святого князя Олександра Невського Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви, згідно з договором про безоплатне користування релігійною організацією культовими спорудами та іншим майном, що є державною власністю, від 28 березня 2012 року.

Договір з УПЦ діяв до 31 грудня 2021 року та не був продовжений, тож понад рік церква була зачинена.

Нагадаємо, Міністерство культури призначило нового гендиректора заповідника «Києво-Печерська лавра».