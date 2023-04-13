Заборона релігійних організацій, пов'язаних із РФ: Всеукраїнська рада церков підтримала законопроєкт

Руслан Стефанчук: «Усі усвідомлюють, що Росія не має права впливати на українські релігійні організації»

Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала розгляд в парламенті законопроєкту, який не допускатиме діяльність будь-яких релігійних організацій із центрами впливу в Росії. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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«Вчора у мене відбулася відверта розмова з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Сьогодні всі ми турбуємося про українське суспільство і про те, аби російський ворог не проникав у наші серця й душі. Ми проговорили низку законодавчих ініціатив, які сьогодні подані до Верховної Ради України. З-поміж інших, особливу увагу приділили проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» ( № 8371)», – нагадав Стефанчук.

Він уточнив, що вказаний законопроєкт «не допускатиме діяльність будь-яких релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України у державі, що здійснює військову агресію проти України».

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«За підсумками зустрічі з членами ВРЦіРО сьогодні я отримав лист, де значиться, що церкви та релігійні організації підтримують розгляд в Українському парламенті та прийняття за основу зазначеного документа. І цим самим вони всі визнають, що ці відносини мають бути унормовані законодавчо», – повідомив голова ВР.

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Також Стефанчук додав, що «ВРЦіРО – проти російської церкви в Україні і всі усвідомлюють, що Росія не має права впливати на українські релігійні організації».

«Всі одностайно визнають невідворотність юридичної відповідальності будь-якої особи за порушення законодавства України, незалежно від того, в рясі людина чи ні. Зі свого боку, я, як Голова Верховної Ради України, зазначу, що всі ці та інші надані нам з боку ВРЦіРО пропозиції ми розглянемо й приймемо виважене рішення. Українські релігійні організації (об'єднання) мають бути з Українським Народом та з Україною без жодного впливу з боку Росії!», – підкреслив Стефанчук.

Нагадаємо, 19 січня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 8371 про заборону Української православної церкви Московського патріархату.