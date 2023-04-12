Прислужник Московського патріархату зарізав вагітну дружину: деталі трагедії (фото, відео)

Чоловік завдав жінці смертельного ножового удару та втік

Минулого тижня у селищі на Рівненщині 27-річний чоловік зарізав свою вагітну дружину. Чоловік прислужував у місцевій церкві УПЦ МП. Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

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Жорстоке вбивство сталося на очах 18-річної рідної сестри загиблої. Дівчина каже, у той вечір вагітна Альона допомагала по господарству у батьків. Її чоловік наполягав на тому, аби вони вже їхали додому у сусіднє село. Однак та відмовилася. І на це, як з'ясувалося були причини: Альона боялася залишатися із чоловіком сам на сам.

Черговий конфлікт виник на ґрунті ревнощів. Подружжя у цей час перебувало у селі Дроздинь, Сарненського району, у батьків жінки. Чоловік вдарив кілька разів дружину ножем в шию. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події ще до приїзду медиків, а чоловіка затримали за кілька годин на околиці села.

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27-річний чоловік взяв на кухні ножа, зайшов до спальні дружини і завдав їй три удари в шию фото: Нацполіція

Друзі молодика у свою чергу кажуть, що він ніколи не показував агресію. Чоловік більше 10 років прислужував Московському патріархату: місцеві кажуть, що він ріс на очах настоятеля храму.

Згодом стало відомо, що у той фатальний вечір чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали на околиці села та доставили до відділку поліції.

Віривши у те, що чоловік виправиться, Альона дала йому останній шанс. А він позбавив її життя, та життя ненародженої дитинки. Дівчині було 20 років.

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У період досудового розслідування жителя Старого Села триматимуть під вартою 60 діб фото з відкритих джерел

Зі слів правоохоронців, свою вину чоловік визнає частково: переконує, що вбивати дружину не хотів. Нині зловмисник перебуває у СІЗО. За скоєне йому тепер загрожує від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що 2 квітня священнослужителі храму УПЦ МП в Хмельницькому побили військового. Конфлікт виник, коли військовий запитав у присутніх, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до Московського патріархату.

Згодом поліція оголосила підозру іподиякону, який вдарив військового.

Зауважимо, що представник УПЦ МП, який пошкодив техніку журналістів у Лаврі, також отримав підозру.

До того ж отримав підозру і священник УПЦ МП, який вдарив по голові хлопчика із прапором України.

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Раніше повідомлялося, що житель Вінниччини, який вбив матір, дружину та дітей, отримав вирок. Потерпілі проживали разом у квартирі засудженого, а він – окремо. При зустрічах, коли чоловік приходив до колишньої родини, часто виникали конфлікти. Під час чергової сварки засуджений почав душити колишню дружину, наніс їй множинні удари слюсарським молотком. Аналогічні дії вчинив стосовно матері та своїх малолітніх дітей.

Крім того, на Одещині психічно хворий чоловік вбив власну матір. У загиблої були повністю випатрані внутрішні органи.