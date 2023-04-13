Московська церква понівечила будівлі Лаври. Поліція відкрила кримінальне провадження

Ченці Московської церкви залишили після себе потрощені стіни, понівечену проводку, вибиті двері та по побите скло

Санкція статті передбачає штраф від 2 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного руйнування об’єкту на території Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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Як зазначається, до поліції звернулися представники Міністерства культури із заявою щодо виявлення пошкоджень та руйнувань одного із корпусів. На даний час правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій. Працівники мінкульту зафіксували аварійний стан приміщення на території Києво-Печерської лаври, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування.

«Слідчі Печерського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України – умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин. Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого», – зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, після виїзду представників Московської церкви з стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни. Міністерство культури та інформаційної політики оприлюднило фото того, що після себе залишили представники УПЦ МП.

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Раніше повідомлялося, що представник УПЦ МП, який пошкодив техніку журналістів у Лаврі, постане перед судом.

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