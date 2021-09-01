Мораторій на реконструкцію історичних будівель Києва: перелік об’єктів

За останні три роки від Київської міської державної адміністрації до Міністерства культури та інформаційної політики України було направлено подання про занесення 1 542 пам’яток

За останні три роки від Київської міської державної адміністрації до Міністерства культури та інформаційної політики України було направлено подання про занесення 1 542 пам’яток

За словами депутат Київради Прокопіва, цей список об’єктів не є остаточним і буде розширюватися

Учора, 31 серпня, Київрада ввела мораторій на реконструкцію чи капремонт історичних будівель ХІХ-ХХ століття. Перелік об’єктів, які попадають під дію мораторію, оприлюднив депутат Київради від «Європейської Солідарністі», заступник голови КМДА Володимир Прокопів на сторінці у Facebook.

«Наводжу орієнтовний, але наразі найповніший перелік об‘єктів, які підпадають під рішення Київради», – написав Прокопів.

Які історичні будівлі підпадають під дію мораторію:

Автозаводська, 2;

Амосова, 13, 16;

Андріївський узвіз, 30;

Антонова, 2/32;

Антоновича, 7;

Багговутівська, 1;

Борисоглібська, 10;

Боричів Тік, 27;

Василя Тютюнника, 7;

Велика Житомирська, 38Б;

Велика Окружна, 4;

Верхній Вал, 34/13;

Воздвиженська, 1–Б, 25, 35;

Вокзальна, 1, 3, 5, 7, 9, 13;

Георгієвський провулок, 2, 9/11;

Гоголівська, 7г;

Голосіївський проспект, 8;

Гончара, 36;

Делегатський пров., 4, 6, 12;

Десятинний пров., 7;

Жилянська, 47, 160;

Залізничне шосе, 2;

Інженерний провулок, 4;

Квітучий пров., 18;

Кирилівська, 41, 103;

Левандовська, 3, 3б;

Липинського, 4;

Лобановського проспект, 148;

Малопідвальна вул., 4Б;

Межигірська, 12, 12/25;

Мельникова, 8, 20;

Музейний пров., 8;

Набережне шосе, 12, 14;

Набережно–Хрещатицька, 7–б, в;

Нагірна, 2, 4, 5, 13/2, 16/13, 17, 19;

Нагірний пров., 4;

Нижній Вал,37;

Обсерваторна, 17;

Овруцька, 7а, 26;

Отто Шмідта, 13;

Майбороди, 32;

Повітрофлотський просп, 28;

Притисько-Микільська, 2;

Прорізна, 8, 23, 27;

Рейтарська, 9;

Руставелі Шота, 19, 38-в;

Сагайдачного, 22, 20/2;

Саксаганського, 44-е, 61/17;

Січових Стрільців, 24, 91;

Сковороди, 1, 7/9 ;

Стара Поляна, 46;

Тарасівська, 6, 8, 9, 23-25, 38, 40;

Татарська, 32;

Терещенківська, 17б;

Тропініна, 1, 10, 13

Тургенівська, 22;

Шутова, 1, 3, 4;

Ярославів Вал, 10;

Ярославська, 8.

За словами Прокопіва, що цей список об’єктів не є остаточним і буде розширюватися.

Нагадаємо, 31 серпня Київрада ввела мораторій на реконструкцію чи капремонт історичних будівель ХІХ-ХХ століття. Це рішення має сприяти створенню умов для захисту та охорони історичних будівель на період їх виявлення та дослідження, чіткого визначення охоронного статусу таких об'єктів і збереження історичної самобутності міста.