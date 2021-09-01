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    Мораторій на реконструкцію історичних будівель Києва: перелік об’єктів

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    За останні три роки від Київської міської державної адміністрації до Міністерства культури та інформаційної політики України було направлено подання про занесення 1 542 пам&rsquo;яток&nbsp; - Мораторій на реконструкцію історичних будівель Києва: перелік об’єктів
    За останні три роки від Київської міської державної адміністрації до Міністерства культури та інформаційної політики України було направлено подання про занесення 1 542 пам’яток 
    Фото: bigkyiv.com.ua

    За словами депутат Київради Прокопіва, цей список об’єктів не є остаточним і буде розширюватися

    Учора, 31 серпня, Київрада ввела мораторій на реконструкцію чи капремонт історичних будівель ХІХ-ХХ століття. Перелік об’єктів, які попадають під дію мораторію, оприлюднив депутат Київради від «Європейської Солідарністі», заступник голови КМДА Володимир Прокопів на сторінці у Facebook.

    «Наводжу орієнтовний, але наразі найповніший перелік об‘єктів, які підпадають під рішення Київради», – написав Прокопів.

    Які історичні будівлі підпадають під дію мораторію:

    Автозаводська, 2;

    Амосова, 13, 16;

    Андріївський узвіз, 30;

    Антонова, 2/32;

    Антоновича, 7;

    Багговутівська, 1;

    Борисоглібська, 10;

    Боричів Тік, 27;

    Василя Тютюнника, 7;

    Велика Житомирська, 38Б;

    Велика Окружна, 4;

    Верхній Вал, 34/13;

    Воздвиженська, 1–Б, 25, 35;

    Вокзальна, 1, 3, 5, 7, 9, 13;

    Георгієвський провулок, 2, 9/11;

    Гоголівська, 7г;

    Голосіївський проспект, 8;

    Гончара, 36;

    Делегатський пров., 4, 6, 12;

    Десятинний пров., 7;

    Жилянська, 47, 160;

    Залізничне шосе, 2;

    Інженерний провулок, 4;

    Квітучий пров., 18;

    Кирилівська, 41, 103;

    Левандовська, 3, 3б;

    Липинського, 4;

    Лобановського проспект, 148;

    Малопідвальна вул., 4Б;

    Межигірська, 12, 12/25;

    Мельникова, 8, 20;

    Музейний пров., 8;

    Набережне шосе, 12, 14;

    Набережно–Хрещатицька, 7–б, в;

    Нагірна, 2, 4, 5, 13/2, 16/13, 17, 19;

    Нагірний пров., 4;

    Нижній Вал,37;

    Обсерваторна, 17;

    Овруцька, 7а, 26;

    Отто Шмідта, 13;

    Майбороди, 32;

    Повітрофлотський просп, 28;

    Притисько-Микільська, 2;

    Прорізна, 8, 23, 27;

    Рейтарська, 9;

    Руставелі Шота, 19, 38-в;

    Сагайдачного, 22, 20/2;

    Саксаганського, 44-е, 61/17;

    Січових Стрільців, 24, 91;

    Сковороди, 1, 7/9 ;

    Стара Поляна, 46;

    Тарасівська, 6, 8, 9, 23-25, 38, 40;

    Татарська, 32;

    Терещенківська, 17б;

    Тропініна, 1, 10, 13

    Тургенівська, 22;

    Шутова, 1, 3, 4;

    Ярославів Вал, 10;

    Ярославська, 8.

    За словами Прокопіва, що цей список об’єктів не є остаточним і буде розширюватися.

    Нагадаємо, 31 серпня Київрада ввела мораторій на реконструкцію чи капремонт історичних будівель ХІХ-ХХ століття. Це рішення має сприяти створенню умов для захисту та охорони історичних будівель на період їх виявлення та дослідження, чіткого визначення охоронного статусу таких об'єктів і збереження історичної самобутності міста.

    Теги: Київрада історія депутат Володимир Прокопів КМДА Андріївський узвіз пам'ятник
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    Мораторій на реконструкцію історичних будівель Києва: перелік об’єктів