Мораторій на реконструкцію історичних будівель Києва: перелік об’єктів
За словами депутат Київради Прокопіва, цей список об’єктів не є остаточним і буде розширюватися
Учора, 31 серпня, Київрада ввела мораторій на реконструкцію чи капремонт історичних будівель ХІХ-ХХ століття. Перелік об’єктів, які попадають під дію мораторію, оприлюднив депутат Київради від «Європейської Солідарністі», заступник голови КМДА Володимир Прокопів на сторінці у Facebook.
«Наводжу орієнтовний, але наразі найповніший перелік об‘єктів, які підпадають під рішення Київради», – написав Прокопів.
Які історичні будівлі підпадають під дію мораторію:
Автозаводська, 2;
Амосова, 13, 16;
Андріївський узвіз, 30;
Антонова, 2/32;
Антоновича, 7;
Багговутівська, 1;
Борисоглібська, 10;
Боричів Тік, 27;
Василя Тютюнника, 7;
Велика Житомирська, 38Б;
Велика Окружна, 4;
Верхній Вал, 34/13;
Воздвиженська, 1–Б, 25, 35;
Вокзальна, 1, 3, 5, 7, 9, 13;
Георгієвський провулок, 2, 9/11;
Гоголівська, 7г;
Голосіївський проспект, 8;
Гончара, 36;
Делегатський пров., 4, 6, 12;
Десятинний пров., 7;
Жилянська, 47, 160;
Залізничне шосе, 2;
Інженерний провулок, 4;
Квітучий пров., 18;
Кирилівська, 41, 103;
Левандовська, 3, 3б;
Липинського, 4;
Лобановського проспект, 148;
Малопідвальна вул., 4Б;
Межигірська, 12, 12/25;
Мельникова, 8, 20;
Музейний пров., 8;
Набережне шосе, 12, 14;
Набережно–Хрещатицька, 7–б, в;
Нагірна, 2, 4, 5, 13/2, 16/13, 17, 19;
Нагірний пров., 4;
Нижній Вал,37;
Обсерваторна, 17;
Овруцька, 7а, 26;
Отто Шмідта, 13;
Майбороди, 32;
Повітрофлотський просп, 28;
Притисько-Микільська, 2;
Прорізна, 8, 23, 27;
Рейтарська, 9;
Руставелі Шота, 19, 38-в;
Сагайдачного, 22, 20/2;
Саксаганського, 44-е, 61/17;
Січових Стрільців, 24, 91;
Сковороди, 1, 7/9 ;
Стара Поляна, 46;
Тарасівська, 6, 8, 9, 23-25, 38, 40;
Татарська, 32;
Терещенківська, 17б;
Тропініна, 1, 10, 13
Тургенівська, 22;
Шутова, 1, 3, 4;
Ярославів Вал, 10;
Ярославська, 8.
За словами Прокопіва, що цей список об’єктів не є остаточним і буде розширюватися.
Нагадаємо, 31 серпня Київрада ввела мораторій на реконструкцію чи капремонт історичних будівель ХІХ-ХХ століття. Це рішення має сприяти створенню умов для захисту та охорони історичних будівель на період їх виявлення та дослідження, чіткого визначення охоронного статусу таких об'єктів і збереження історичної самобутності міста.