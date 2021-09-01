Київрада схвалила план забудови Оболоні. Що передбачено

Площа забудови Оболонського району виросте на кілька гектарів

Київрада схвалила детальний план забудови території в межах вулиці Північної, Оболонського проспекту, вулиці Прирічної, проспекту Героїв Сталінграда та проспекту Маршала Малиновського. Про це повідомляє пресслужба Київради.

ДПТ на Оболоні підтримали 16 депутатів «Євросолідарності», 23 від УДАРу, 11 від «Батьківщини», 10 від «Єдності»,, 10 від ОПЗЖ – 10 та 8 від «Слуги народу», а також один позафракційний депутат. Рішення не підтримав «Голос».

Група «Кияни проти забудови» повідомляє, що за проєкт проголовували, зокрема, й обранці від Оболонського району: Владислав Турець від ЄС, Ольга Веремеєнко від «Єдності», Євген Кузьменко від «Слуги народу» та Мирослава Смірнова від УДАРу.

Земельна комісія вже підтримувала цей проєкт у 2018 році. Однак із забудовою не погодилася громада. Після низки протестів міський голова Віталій Кличко запропонував доопрацювати проєкт.

Площа забудови Оболонського району виросте на кілька гектарів, а усереднена населеність житлових мікрорайонів збільшиться з 503 мешканців на гектар до 528. Хоча, за ДБН, на один гектар має бути щонайбільше 450 жителів.

На вулиці Озерній пропонують розташувати ЖК із дитсадком і початковою школою. На вулиці Північній, 1 також передбачено розміщення ЖК з дитсадком.

Ринок «Оболонь» реконструюється, а навколо розвертального трамвайного кільця забудовник пропонує звести ТЦ.

Ще один ЖК із торгівельними приміщеннями збираються побудувати на проспекті Героїв Сталінграда. На Оболонському проспекті запропоновано будівництво невеликих ТРЦ.

На Героїв Сталінграда, 45 забудовник пропонує реконструкцію спортивного комплексу «Акваріум» із будівництвом трьох 33-поверхових житлових будинків, а також нового окремого спорткомплексу.

Озеро Біле пропонують перетворити на нову рекреаційну зону, зокрема збудувати фонтани та облаштувати пляж.

Нагадаємо, у червні Київська міська рада більшістю голосів ухвалила рішення щодо Детального плану території на Мінському масиві в Оболонському районі столиці.

Також, біля Мінського масиву між вулицею Кондратюка і межею лісу в Оболонському районі Києва може з'явитися великий парк з площею понад 30 гектарів. Парк стане найбільшим в Оболонському районі столиці.