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    Стало відомо, хто очолить департамент транспортної інфраструктури Києва

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    Руслан Кандибор раніше очолював Службу автомобільних доріг у Львівській област - Стало відомо, хто очолить департамент транспортної інфраструктури Києва
    Руслан Кандибор раніше очолював Службу автомобільних доріг у Львівській област
    Фото: galinfo.com.ua

    Новому очільнику департаменту призначили випробувальний термін два місяці

    Мер Києва Віталій Кличко призначив головою Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора. Про це стало відомо з розпорядження №745 від 31 серпня 2021 року.

    «Призначити Кандибора Руслана Васильовича на посаду директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» з 1 вересня 2021 року за результатами конкурсу, з окладом згідно зі штатним розписом», – йдеться у документі.

    Новому очільнику департаменту призначили випробувальний термін два місяці.

    Зазначимо, що Руслан Кандибор раніше очолював Службу автомобільних доріг у Львівській області.

    Нагадаємо, у конкурсі на посаду директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА переміг Олег Половинко.

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    Теги: Віталій Кличко мер КМДА
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    Стало відомо, хто очолить департамент транспортної інфраструктури Києва