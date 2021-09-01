Стало відомо, хто очолить департамент транспортної інфраструктури Києва
Новому очільнику департаменту призначили випробувальний термін два місяці
Мер Києва Віталій Кличко призначив головою Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора. Про це стало відомо з розпорядження №745 від 31 серпня 2021 року.
«Призначити Кандибора Руслана Васильовича на посаду директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» з 1 вересня 2021 року за результатами конкурсу, з окладом згідно зі штатним розписом», – йдеться у документі.
Новому очільнику департаменту призначили випробувальний термін два місяці.
Зазначимо, що Руслан Кандибор раніше очолював Службу автомобільних доріг у Львівській області.
Нагадаємо, у конкурсі на посаду директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА переміг Олег Половинко.