Стало відомо, хто очолить департамент транспортної інфраструктури Києва

Руслан Кандибор раніше очолював Службу автомобільних доріг у Львівській област

Новому очільнику департаменту призначили випробувальний термін два місяці

Мер Києва Віталій Кличко призначив головою Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора. Про це стало відомо з розпорядження №745 від 31 серпня 2021 року.

«Призначити Кандибора Руслана Васильовича на посаду директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» з 1 вересня 2021 року за результатами конкурсу, з окладом згідно зі штатним розписом», – йдеться у документі.

Новому очільнику департаменту призначили випробувальний термін два місяці.

Зазначимо, що Руслан Кандибор раніше очолював Службу автомобільних доріг у Львівській області.

Нагадаємо, у конкурсі на посаду директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА переміг Олег Половинко.